Rio Preto: “Experiência única e assustadora”, afirma padre sobre tiroteio

MAÍRA PETRUZ:-

Moradores de São José de Rio Preto viveram horas de horror durante um tiroteio em uma das avenidas mais movimentadas do município. Clientes de um hipermercado foram feitos reféns e um shopping chegou a ser fechado durante a ação dos bandidos, que durou mais de três horas e terminou com dois dos seis criminosos mortos.

Segundo informações, a ação teve início durante a tentativa de roubo a um carro-forte que iria abastecer uma casa lotérica que fica dentro do hipermercado, localizado na zona sul da cidade. A PM cercou a área e interditou ruas próximas ao local da ocorrência.

Segundo as informações da Polícia Militar, dois oficiais à paisana estavam no local perceberam a ação e começaram uma troca de tiros com os criminosos.

O shopping, que fica ao lado do hipermercado, foi fechado, por medida de precaução, e os clientes impedidos de deixarem o centro de compras.

Um desses clientes é o conhecido Padre Silvio Roberto dos Santos. Ele relatou, em sua conta na rede social, que viveu “uma experiência única e assustadora”.

“Fui ao hipermercado por volta das 10h45 fazer as compras do mês, que não havia feito ainda nesse mês. Deixei meu celular no carro. Já havia feito às compras e estava me dirigindo ao caixa quando de repente ouvi barulho de grande estrondo”, disse ele, afirmando ter imaginado que era o barulho de uma estante caindo.

Logo depois, os barulhos de tiroteio foram ficando cada vez mais fortes. “Misericórdia divina! Tiros de balas para todos os lados. Os clientes gritando fortíssimo e correndo. Sorte nossa que funcionários correndo pediam para acompanhá-los. Corri feito louco atrás deles com a multidão. Não sabia onde estava indo. Uma situação de completa insegurança, angústia e desespero. Jamais imaginava o que estava acontecendo comigo e com aquela multidão.

Ficamos confinados num espaço dos fundos, tementes, pois ouvíamos os tiroteios lá dentro. Confesso-lhes que orei todas as orações que sabia e com pessoas ao meu redor que me reconheceram como padre. Passamos fome e sede, mas pude acalmar algumas pessoas com desequilíbrio emocional. Vi dois bandidos mortos e um preso. Ainda procuram outro”, contou.

Por sorte, o padre disse que um policial o reconheceu levou para um lugar junto aos demais oficiais, e uma delegada o liberou, mandando uma viatura o levar para a casa.

Ele terminou sua declaração agradecendo a Deus por estar vivo e exercer a caridade cristã ao lado dos confinados naquele lugar amedrontador. “Na oração da manhã pedi para o Senhor Jesus que ficasse comigo em qualquer situação que viesse a viver e asseguro-lhes que experimentei vivamente a presença dele ali comigo e com os que me rodeavam.

Houve pânico sim! Sobretudo entre as crianças. Muitas lágrimas de pavor, mas o Senhor Altíssimo enviou anjos que nos guardassem. Grato pela preocupação de cada um e grato pelas intensas orações! Estou bem com a graça do Senhor Jesus”.

Conclusão

Com os criminosos, os policiais aprenderam fuzis, metralhadoras, pistolas e espingardas. Ao todo, estiveram envolvidas na ação equipes da Polícia Militar, Civil, Federal, Ambiental, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, participaram da ação.

Por conta da ação criminosa, moradores começaram a receber mensagens em grupos de WhatsApp relatando uma onda de assaltos em vários locais da cidade. Cerca de 70% das lojas do Calçadão fecharam devido ao pânico.

Mas a polícia não confirma nenhum desses assaltos e afirma que a ação no hipermercado foi um caso isolado. “Não existem motivos para pânico, não devendo a comunidade acreditar em difusão de notícia falsa veiculada pelas redes sociais, devendo manter rotina normal nas atividades comerciais e pessoais”, diz a Polícia Civil em nota.