São Paulo libera e Reinaldo deve reforçar a Chapecoense

A Chapecoense deve anunciar o seu sexto reforço para a temporada 2017 antes mesmo das festas de Natal. O Verdão do Oeste está muito próximo de fechar com o lateral Reinaldo, que fez um belo Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, mas pertence ao São Paulo. O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro do ano que vem, o mesmo período que ficará emprestado ao time de Chapecó.

A ideia inicial do São Paulo era contar com Reinaldo após sua participação pela Ponte Preta, mas o interesse da Chape no futebol do atleta pesou na negociação. O lateral não tem muito prestígio perante ao time paulista e acabou sendo liberado pelo técnico Rogério Ceni para negociar com o Verdão do Oeste.

A própria Macaca tinha interesse na permanência do jogador, mas, num primeiro momento, o São Paulo pensava em contá-lo na equipe para 2017.

Além de Reinaldo, a Chapecoense já acertou com cinco jogadores. São eles: o goleiro Elias, do Juventude, o zagueiro Douglas Grolli, Ponte Preta, o volante Moisés, Grêmio, o meia Dodô, Atlético Mineiro, e o atacante Rossi, Goiás.