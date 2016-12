Saúde: Confirmado 5.º caso de meningite este ano

Menino de três anos passa bem e está sendo acompanhado em casa pelos profissionais da Vigilância Epidemiológica

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga confirmou ontem o quinto caso de meningite registrado em 2016. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, trata-se de meningite viral, uma forma mais branda da doença. “O menino de três anos passa bem, teve alta médica e está sendo acompanhado em casa pelos profissionais de saúde da Vigilância Epidemiológica”.

A meningite viral não é uma doença altamente transmissível e não há vacina contra esse vírus. Uma vez que os exames tenham comprovado tratar-se de meningite viral, a conduta é esperar que o caso se resolva sozinho, como acontece com as outras viroses. Portanto para prevenir a meningite viral é necessário os seguintes cuidados:

– Abrir frequentemente as janelas e ventilar bem os ambientes;

– Evitar aglomerações de pessoas;

– Tomar as medidas gerais de higienização;

– Fazer uso de um lenço de proteção ao tossir ou espirrar

-Lavar as mãos regularmente sempre que espirrar, tossir ou tocar em utensílios de uso coletivo (ex: corrimão de escadas, materiais domésticos e escolares, telefones públicos)

– Hidratar-se adequadamente;

-Fazer uma alimentação equilibrada, praticar esporte e repousar;

-Não compartilhar alimentos, nem utensílios com outras pessoas.

Meningite Bacteriana

A vacina Meningoco C, que previne a meningite bacteriana é disponibilizada gratuitamente pela rede pública de saúde por meio do calendário vacinal de rotina. Esta vacina é ofertada para crianças, que devem receber a primeira dose com três meses de vida, a segunda com cinco meses e o reforço com um ano de idade. Os pais ou responsáveis devem acompanhar regularmente a caderneta de vacinação da criança para que todas as vacinas estejam em dia.

Em recente entrevista ao Clube Notícias, a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Danieli Fortilli, informou que é preciso se prevenir e manter a certeira de vacinação em dia.

“Temos disponível a vacina para a meningite tipo C, um dos tipos mais severos da doença, mas que não engloba todos os tipos de meningite. Ela é fornecida apenas para crianças de 03 meses a 4 anos de idade, nós chamamos a tenção dos pais para não deixar a carteirinha dos seus filhos desatualizada.”

Meningite é a inflamação da meninge, membrana que recobre o sistema nervoso central. É uma doença grave, potencialmente fatal. A meningite bacteriana é mais grave que a meningite viral e dependendo da bactéria, a chance de morte chega a 25%. “Principalmente a causada pela bactéria Neisseriameningitidise pela Haemophilusinfluenzae tipo b, são os dois tipos de bactéria um pouco mais grave que, caso tenhamos uma suspeita de meningite por uma dessas duas bactérias, nós temos que entrar com um bloqueio nas intermediações”, explicou a enfermeira.

A doença pode ainda deixar sequelas, como alteração na visão, comprometimento neurológico e surdez. A meningite viral pode ser causada por vários vírus, muitas vezes nem se sabe o vírus que causou a doença e ela é mais leve que a bacteriana e não deixa sequelas. “A falta de higiene, como a não lavagem das mãos, o compartilhamento de talheres, copos e pratos, por exemplo, pode favorecer a transmissão tanto de vírus como de bactérias.”