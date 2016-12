Seba é anunciado secretário de Planejamento

Mariana Biork

Durante a cerimônia de inauguração da Avenida Horácio dos Santos, o prefeito eleito João Dado aproveitou a oportunidade para anunciar o mais novo nome confirmado para fazer parte do seu time de secretariado para a gestão 2017-2020. Jorge Augusto Seba, atual secretário de Desenvolvimento Urbano, estará afrente da pasta de Planejamento, que será criada por Dado em janeiro do próximo ano.

Seba já ocupou o cargo de Diretor de Obras da Prefeitura de Votuporanga entre 1978 e 1983 e foi Assessor de Planejamento entre 1983 e 1988. Também foi vereador entre 1989 e 1992, ocupando o cargo de Presidente da Câmara.

Na área da Arquitetura e Construção é autor de projetos de obras privadas e públicas num total de mais de 150.000 m² em setores como residenciais, comerciais, industriais, hospitalares, escolares, creches, loteamentos, etc. Foi ainda Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unifev.

Possui diversos cursos de extensão e experiência profissional, como na Regional Plan Association, entidade que coordena o Planejamento Urbano e Regional dos Estados de New York, New Jersey e Connecticut (USA) e no Escritório de Arquitetura da Browning Day Mullins Dierdorf em Indianapolis (USA), acompanhando os projetos na área esportiva para os Jogos Pan-Americanos de 1987.