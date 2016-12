Unifev deve reformar poltronas do Centro de Convenções

MAÍRA PETRUZ:-

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, em caráter extraordinário, duas parcerias entre prefeitura e Centro Universitário de Votuporanga. Um das medidas aprovadas autoriza a Unifev a utilizar, de forma gratuita, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Essa é a última votação de pauta do ano, já que a casa entra em recesso.

Conforme consta no documento encaminhado à casa de leis, o convênio estabelece parceria entre o Poder Público e a Unifev, para realização das cerimônias de formatura, colação de grau do curso de Medicina e outros eventos. Em contrapartida, a FEV irá efetuar a reforma de 366 poltronas do Centro de Convenções, trocando o revestimento do acento, encosto e laterais, incluindo a retirada do revestimento antigo, reforma, desmontagem e montagem das poltronas.

Parque aquático

O outro projeto aprovado durante a manhã de ontem também é referente à uma parceria, dessa vez, acerca do uso do Parque Aquático que está sendo construído pela Prefeitura no complexo esportivo, localizado na Avenida Mario Pozzobon. A medida também foi aprovada por unanimidade pelos edis.

ILPI

Os vereadores aprovaram, ainda, abertura de crédito adicional especial no valor de R$290 mil para a prefeitura. A verba, oriunda de recursos próprios, será investida na construção da Instituição de Longa Permanência para Idoso, localizada na Avenida Catarina Martins Lopes, Jardim Bom Clima.