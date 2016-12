Unifev doa 310 mil copos descartáveis para a Santa Casa

A Unifev doou, na tarde de ontem (dia 22), 310 mil copos descartáveis à Santa Casa de Votuporanga. As arrecadações aconteceram por meio da campanha “Juntos Pela Santa Casa II”, promovida pelo Núcleo de Responsabilidade Social do Centro Universitário de Votuporanga, com o apoio dos cursos e colaboradores da UNIFEV.

Durante a entrega, estiveram reunidos no auditório do Câmpus Centro o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, o Pró-Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva, o provedor do hospital, Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha) e a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Marinês Ralho, além de coordenadores de cursos, supervisores e colaboradores do Centro Universitário de Votuporanga.

Na oportunidade, o provedor da Santa Casa parabenizou a todos pela campanha, realizada pelo 2º ano consecutivo.

“O hospital utiliza, diariamente, 5,6 mil copos descartáveis. É um número muito significativo. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Em especial, agradeço à diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e à reitoria da Instituição que, além de se preocupar em oferecer educação superior de qualidade, dedicam parte de suas atividades e trabalhos a importantes ações como essa”.

Em sua fala, o Reitor da UNIFEV demonstrou a satisfação em colaborar com a Santa Casa, grande parceira do Centro Universitário de Votuporanga. “Sabemos das inúmeras dificuldades enfrentadas pela saúde pública. Sendo assim, como uma Instituição comunitária e sem fins lucrativos, é nosso dever contribuir. Contem sempre conosco”, completou.