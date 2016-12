Valentim Gentil terá shows gratuitos de Teló, Cavaleiros do Forró e João Bosco & Vinícius

Evento será de 27 a 29 de dezembro, a partir das 21 horas, no Recinto de Exposições do Município

A região está em contagem regressiva para o início de uma das maiores festas do Noroeste Paulista: as Festividades de Final de Ano de Valentim Gentil. O evento será de 27 a 29 de dezembro, a partir das 21 horas, no Recinto de Exposições do Município (às margens do Ramal de Acesso “Antônio Pimentel”, na entrada da cidade), com entrada gratuita todas as noites e shows de Michel Teló, Cavaleiros do Forró e João Bosco & Vinícius.

A abertura será na terça-feira, dia 27 de dezembro, com show de Michel Teló, um dos maiores artistas brasileiros, que alcançou sucesso internacional com o megahit ‘Ai, se eu te pego’ (música que ganhou uma versão do rapper Pitbull e faturou o prêmio Top Canção Latina da Billboard, em 2013). Teló, que também é técnico no The Voice Brasil, programa musical exibido pela TV Globo, possui vários outros hits, como ‘Humilde residência’, ‘Beijo, me liga’ e a mais recente ‘Chocolate quente’.

Dia 28, quarta-feira, é a vez do cantor Peruano e o suingue envolvente da banda Cavaleiros do Forró, presença garantida nas melhores baladas universitárias e sucesso nas rádios de todo o Brasil com as músicas ‘Solteiro não leva chifre’, ‘Facetime’ e ‘Eu cobro um salário’, entre outras.

Quinta-feira, 29/12, encerrando com chave de ouro a programação das Festividades de Final de Ano, João Bosco & Vinícius trazem para Valentim Gentil e região um grande show, com direito aos principais sucessos da dupla, como ‘Deixa a gente quieto’, ‘Chora, me liga’ e ‘Química’.

As Festividades de Final de Ano de Valentim Gentil são promovidas pela Prefeitura do Município, com apoio financeiro do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Michel Teló se apresenta em Valentim Gentil no dia 27 de dezembro