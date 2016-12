Vida Nova Votuporanga: Entrega das 575 casas será no dia 30

Conjunto habitacional localizado na região oeste foi viabilizado por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida

O prefeito Junior Marão encerra sua gestão com uma importante cerimônia: a entrega das chaves das 575 casas do Residencial Vida Nova Votuporanga, marcada para o dia 30 de dezembro, às 9h30. O conjunto habitacional localizado na região oeste foi viabilizado por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida 2 e destinado a moradores com renda mensal familiar comprovada de R$ 1.600,00 a R$ 4.300,00.

O Grupo Pacaembu, construtora responsável pela obra, já concluiu as residências bem como a infraestrutura necessária como asfalto e iluminação. Neste momento, empresa terceirizada pela Prefeitura está finalizando a ponte construída no prolongamento da Avenida das Nações, que dá acesso ao residencial.

As casas estão em terrenos de 162 m², com 45,47 m² de área construída, e possuem banheiro e cozinha com azulejo, dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta.

O empreendimento conta com infraestrutura completa com rede energia elétrica, abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto sanitário, galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica/ iluminação pública e acessibilidade atendendo a Norma ABNT 9050.

Uma das principais prioridades do atual governo foi a área da habitação, por onde foram viabilizadas cerca de 3 mil casas para famílias votuporanguenses, por meio de parcerias com os Governos Federal e Estadual e a iniciativa privada.

“Diferente dos outros conjuntos habitacionais construídos na cidade, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida 1, este não teve investimento da Prefeitura. O que fizemos foi viabilizar o acesso ao bairro, com a construção da ponte e, futuramente, garantir serviços públicos à população, como escolas e unidades de saúde para atender moradores da região”, afirmou o prefeito Junior Marão.

