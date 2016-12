Votuprev homenageia Junior Marão 

Prefeito recebeu placa de reconhecimento como fundador da autarquia; instituto já conta com mais de R$ 60 milhões de patrimônio

Da Redação

O mandato do prefeito Junior Marão foi marcado por inúmeras conquistas, contemplando várias áreas. Na administrativa, o funcionalismo público ganhou reconhecimento e já desfruta de uma carreira mais sólida com a implantação de uma política de valorização que beneficia aqueles que se empenham em suas funções e se capacitam para o exercício da profissão.

Em 2012, Marão implantou o Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga), beneficiando milhares de servidores. Para homenagear o chefe do Poder Executivo, o diretor presidente Adauto Mariola entregou uma placa de reconhecimento a Marão como fundador da autarquia nesta segunda-feira (19/12). Acompanhado da equipe, Adauto destacou a importância do instituto, considerado entre os mais bem geridos do Estado de São Paulo. “Foi um legado que o Junior Marão deixou para os servidores”, afirmou.

Ele ressaltou que o objetivo do Votuprev é garantir os direitos dos segurados e trabalhar sempre na busca pela excelência no serviço prestado, mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade e hoje já conta com mais de R$ 60 milhões de patrimônio.

O prefeito Junior Marão agradeceu o trabalho de todos os funcionários. “Todos os servidores trabalharam arduamente para melhorar a qualidade de vida da população. Vocês foram valorosos. Minha gratidão à atuação de cada um. Conseguimos dar passos importantes para que a Prefeitura seja uma empresa de gestão eficiente. Criamos o Votuprev como forma de valorizar os profissionais”, afirmou.

Marão destacou as conquistas como sistema de estatuto único e criação do plano de cargos e carreiras. Ele acredita que esta foi uma das principais conquistas dos servidores municipais durante sua administração. “Quando entrei na Prefeitura, havia três demandas: isonomia na contratação de funcionários, criação de cargos e carreiras e implantação do Instituto. Hoje temos um órgão que demonstra, a cada dia, o compromisso e respeito que têm com o servidor público”, disse.

Entre as melhorias estão a agilidade na concessão de benefícios e atendimento exclusivo aos funcionários. As aposentadorias, por exemplo, são concedidas no prazo máximo de 30 dias se toda a documentação estiver correta. No sistema nacional, só para agendar o primeiro atendimento a demora pode ser de 30 a 60 dias.

André Takahashi