Saiba como consultar o seu saldo de conta inativa do FGTS

A partir do mês de fevereiro de 2017, os brasileiros que tiverem contas inativas respectivas ao afastamento de emprego anterior a 31 de dezembro de 2015, vão poder realizar saque integral dos seus saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A medida foi anunciada pelo presidente Michel Temer na última quinta-feira, 22. Segundo o Ministério do Planejamento, a proposta visa movimentar a economia já que o montante dos saldos é equivalente a R$ 30 bilhões.

Diante do pronunciamento, o dinheiro poderá ser utilizado pelos trabalhadores para quitar algumas dívidas. Uma oportunidade para quem está com as contas em atraso. Para conferir o saldo do FGTS de alguma conta inativa, o trabalhador pode consultá-lo presencialmente no atendimento das agências da Caixa Econômica Federal.

Mas este não é o único meio que os brasileiros têm. Há formas de conferir o extrato sem sair de casa. Por meio do site da Caixa, é possível consultar o saldo. Para isso, o trabalhador precisa informar o número de identidade social (PIS/PASEP), presente na carteira de trabalho, e a Senha Cidadão. Caso não tenha, você pode cadastrar no site da Caixa.

Há também a possibilidade de receber informações por e-mail. Basta o trabalhador escolher a opção corresponde no site da Caixa. O procedimento é o mesmo para quem optar por receber informações via SMS.

O aplicativo do FGTS também informa sobre o saldo de sua conta inativa. A ferramenta está disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.

Tenho conta inativa de FGTS?

A conta inativa de FGTS corresponde às contas que não recebem mais depósitos da empresa pelo desligamento do colaborador. Com a medida, os trabalhadores que foram afastados de empregos até 31 de dezembro de 2015 podem realizar o saque integral de suas contas. Entretanto, ele não pode retirar o dinheiro que está em sua conta ativa.