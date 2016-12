Assalto ao Walmart: três mortos e dois presos

Carros da Polícia Militar isolam a área na frente da casa do suspeito no bairro Setsul. (Foto: Caep)

Marco Antonio dos Santos (DiarioWeb):-

Mais um homem suspeito de integrar a quadrilha que tentou roubar o hipermercado Walmart foi morto pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, dia 23, no bairro Setsul, em Rio Preto. Na casa em que ele estava, foram encontrados armamento e colete a prova de bala. Segundo a polícia, o nome do suspeito morto é Emerson Santana da Costa.

Durante a ação na noite desta quinta, os policiais também prenderam Egberto Cardoso Santos. Ao todo, três suspeitos foram mortos e dois presos. Durante o confronto no Walmart, na tarde de quinta, a polícia já havia prendido Robson Godoy. Ainda durante o confronto, Pedro Santos Rocha e Luís Tiago Eloy foram mortos durante troca de tiros.

Além dos três mortos e dois presos, a polícia suspeita que ainda há outros quatro integrantes da quadrilha que ainda estão foragidos.

Confronto no bairro Setsul

Segundo informações da Caep (Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar), havia uma denúncia de que um morador de Rio Preto teria dado suporte à quadrilha que teria vindo da Grande São Paulo para fazer o assalto ao hipermercado.

Quando os policiais chegaram na casa, que fica na rua 20 do bairro Setsul, teriam sido recebidos a tiros. Houve intensa troca de tiros e Emerson Santana da Costa acabou morto segurando um revólver.

No interior da residência também foi encontrado um fuzil, calibre 556, de uso exclusivo do exército e das polícias estaduais. O corpo do homem foi levado para análise no Instituto Médico Legal.