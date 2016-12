Balanço: Ecotudos já receberam mais de 42 toneladas de lixo

Mariana Biork

Durante a cerimônia de entrega do Ecotudo Oeste, terceira unidade do projeto em Votuporanga, a Saev Ambiental divulgou os números referentes ao montante de resíduos coletados nas unidades desde sua criação, em 2010. As duas unidades existentes até então receberam 42.500 toneladas, ou seja, 42 milhões 500 mil quilos de materiais recicláveis foram retirados do lixo comum e tiveram a destinação ecologicamente correta.

“Esse montante corresponde a oito meses da coleta de lixo do município, número que vem crescendo gradativamente. O primeiro ano do Ecotuno nós recebemos 1.200 toneladas de lixo, o que equivale a meio mês da coleta de lixo da Converde. Esse ano, a nossa estimativa é que receberemos quase 9 mil toneladas de lixo”, comentou o gestor de Meio Ambiente da autarquia, Gustavo Gallo Vilela.

A primeira unidade da cidade foi entregue em 2010, na Zona Sul, e devido ao sucesso, em 2012 foi a vez da Zona Norte ganhar a sua unidade, que foram estruturados pela Prefeitura e Saev Ambiental para receber todo tipo de resíduos gerados nas residências votuporanguenses, desde lixo comum (orgânico), produtos recicláveis, podas de árvores, até animais mortos (de pequeno porte).

Os resíduos levados pelo morador a uma das unidades do Ecotudo são separados e têm um destino ambientalmente correto e diferente de acordo com o tipo do material. O projeto faz parte da Política Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, traçada pela Saev Ambiental, dentro do plano de governo da administração de Junior Marão.

Um dos objetivos do Ecotudo é diminuir os pontos de descarte irregular na cidade, o que por sua vez podem atrais vetores de doenças (ratos, baratas, dengue, etc) e contamina o solo e a água, além de fazer a destinação correta dos resíduos sólidos que não são objeto de coleta nas residências.

Endereços

O Ecotudo Sul atende na antiga Algodoeira Matarazzo, localizada na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza (da Coacavo), no Palmeiras I. O Ecotudo Norte fica na Avenida Sete, nº 2440, paralela a Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I. Já o Ecotudo Oeste atenderá no alto da Vicinal Nelson Bolotário.

O que pode ser entregue nas unidades Ecotudo

Resíduos verdes (de poda de árvore e limpeza de jardins);

Recicláveis (papeis, plásticos, vidros, isopor, metais);

Pneus;

Lâmpada, pilhas, aterias;

Eletrodomésticos (inclusive sucatas);

Óleo de cozinha usado;

Lixo orgânico;

Remédios vencidos;

Espumas e estofados;

Móveis em geral;

Madeiras;

Resíduos da construção civil, o limite é de um metro cúbico por pessoa. Esse volume equivale a aproximadamente 1/3 de uma caçamba ou a uma caixa d’água de mil litros;

Animais mortos: somente animais de pequeno porte como cães e gatos e, principalmente, que sejam de origem doméstica;

Lâmpadas fluorescentes: 5 unidades por pessoa.