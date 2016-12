Batida na esquina da São Paulo com Rio de Janeiro; um dos motoristas abandonou o local

Ontem, sexta-feira, logo pela manhã às 8h05, uma mulher dirigia um Honda Fit pela rua Rio de Janeiro e quando cruzou pela São Paulo foi colhida por um Palio que não respeitou o sinal de pare existente no local e ainda abandonou o local do acidente.

Com o impacto a motorista do Honda perdeu o controle de direção e o seu carro acabou dando um giro de 45 graus e acaboupor bater numa grade de uma residência que fica na esquina das ruas citadas.Sem ferimentos, mas muito assustada, a mulher precisou passar por exame junto à equipe do SAMU.

CRIME

O motorista do Palio que provocou o acidente, encostou seu carro, deu uma olhada e foi embora. Algumas testemunhas anotaram a placa do veículo e assim que for identificado ele deverá responder pelo crime; Artigo 305 da Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que diz: “Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.