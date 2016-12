Chape recebe doações e presidente vê clube como “2º time de todo mundo”

A Chapecoense, nesta sexta-feira (23), por meio de seu presidente Plinio Davi de Nês Filho, concedeu uma coletiva para falar de assuntos relacionados a investimentos na estrutura do clube. Esperava-se que nesta coletiva fossem apresentados, de forma oficial, alguns nomes de jogadores contratados para 2017. O que não ocorreu.

Maninho, como é conhecido o presidente da Chapecoense, falou sobre as homenagens recebidas na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, em que a equipe catarinense conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores da América de 2017 (Nacional-URU, Lanús-ARG e Zuliá-VEN) e recebeu a taça da campeã da Copa Sul Americana de 2016.

“Hoje, a Chape é o segundo time de todo mundo. Países de todos os cantos do mundo têm a Chape no seu coração. E nós temos que honrar essa grandeza que hoje é a nossa Chape, sem abrirmos mãos de nossas origens e forma de ser”, afirmou.

Na entrevista, o presidente revelou o recebimento de duas doações realizadas à Chapecoense por duas empresas da cidade. A primeira a ser anunciada foi uma ambulância cedida em comodato por um ano pela empresa De Marco Renault. A ambulância é do modelo Renault Master, com todos os equipamentos necessários para intervenções médicas em estádios. Com a doação, a Chapecoense irá economizar de R$ 120 a 130 mil no ano de 2017.

A segunda doação foi da empresa L.F Caminhões de Chapecó, que adquiriu um ônibus e irá repassar ao clube. O ônibus é completo e será utilizado pela Chapecoense em algumas de suas viagens.

Após os representantes das empresas que fizeram as doações para a Chapecoense se pronunciarem, Maninho falou sobre o departamento de futebol, especificamente de jogadores que, segundo ele, estão praticamente acertados: o goleiro Elias, o zagueiro Douglas Grolli e os atacantes Dodô e Rossi.

São Paulo leiloa uniforme especial para Chape

Além de ceder o lateral Reinaldo para a Chapecoense, o São Paulo ainda fez um leilão com o bonito uniforme usado em homenagem ao Verdão do Oeste na última rodada do Campeonato Brasileiro, na goleada, por 5 a 0, diante do Sport, para arrecadar dinheiro às famílias das vítimas na tragédia com o avião da LaMia, que deixou 71 mortos, entre eles, 19 jogadores da equipe catarinense.

A camisa usada por Cueva, em homenagem à Cléber Santana, ex-jogador do próprio Tricolor, com o número 13 foi leiloada por R$ 4,5 mil, a outra por 4,25 mil, as mais bem pagas entre os uniformes preto, com estampa em verde, além de símbolos do São Paulo e da Chapecoense, e o dilema #ForçaChape.

Vale lembrar que um jogador do São Paulo também perdeu a vida no acidente. Matheus Caramelo estava emprestado ao Verdão e teve seu nome representado por Bruno. Sua camisa foi vendia por R$ 4 mil, mesmo valor do goleiro Denis, que homenageou o principal ídolo daquela equipe, Danilo, responsável pelo título da Sul-Americana, um grande herói.

Ao todo, foram arrecadados R$ 148 mil, que serão divididos entre as vítimas do acidente. Uma singela, mas bonita atitude do São Paulo.