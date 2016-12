Com preços estáveis: Carnes voltam a ser opção na Ceia de Natal

Preços do peru registraram, em média, queda de 12,33% em 12 meses. Já o pernil teve baixa de 4,12%

Da Redação

Os preços das carnes seguiram estáveis nos últimos 12 meses, de acordo com a APAS – Associação Paulista de Supermercados. A carne bovina teve variação de 0,33%, já as suínas apresentaram queda de 2,36% em 12 meses, e as aves registram relativa estabilidade, com variação de 0,11%. De modo geral, os preços estão praticamente estáveis em relação ao ano anterior, e isso contribui para a ceia de Natal, mesmo o consumidor tendo o bolso afetado diante do desemprego em alta e da consequente redução da renda que assola o país.

Os preços do peru, por exemplo, item típico na mesa do brasileiro na ceia de Natal, registraram, em média, queda de 12,33% em 12 meses. Já o pernil, outro item bastante consumido, queda de 4,12% nos preços.

Este comportamento de estabilidade ou até mesmo queda nos preços se deve às iniciativas adotadas pelos supermercados para não perder clientes, trazer fluxo para as lojas e disponibilizar produtos que o consumidor procura nesta época do ano a preços competitivos. Aliado a isto, as negociações entre indústria e varejo proporcionam preços mais acessíveis ao consumidor, já que ambos têm como objetivo alavancar as vendas nesta época do ano.

De modo geral, o consumidor que pesquisar encontrará boas oportunidades para a realização de uma ceia de Natal com fartura. Diante de um ano em que a compra de bens duráveis não deve ser expressiva, a compra de alimentos e bebidas poderá ser incentivada, favorecendo as vendas nos supermercados.