Condições Financeiras: Santa Casa de Fernandópolis fecha Pronto Socorro

MAÍRA PETRUZ:-

O Hospital de Ensino Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis encerrou, temporariamente, as atividades em seu Pronto Socorro. Na tarde de ontem, a provedora da entidade, Dra. Sandra Regina de Godoy, veio à público, por meio da assessoria de imprensa, informar que, com grande pesar as atividades seriam encerradas por falta de condições financeiras, o que compromete o pagamento dos serviços médicos e o fornecimento de materiais e medicamentos, entre outros.

“Comunica que disponibiliza as especialidades Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ortopedia e Obstetrícia para atendimento em regime de urgência e emergência, para cirurgias e internações nas áreas mencionadas acima que foram atendidos anteriormente em outros serviços e encaminhados para os nossos plantonistas”, conta na nota emitida.

Foi relatado que a situação se agravou devido à interrupção do repasse municipal, cujo último foi referente ao pagamento do mês de Julho. A paralisação do atendimento no Pronto Socorro se dará a partir do dia 26/12/16 às 07:00h, horário em que se encerra o plantão da noite anterior.

A assessoria informa também que, tão logo a situação se resolva, a prestação de atendimento será retomada com a dignidade que a população merece.