Ecotudo Oeste: Unidade passa a funcionar a partir de 2ª

Novo ponto de descarte tem estrutura semelhante a das unidades existentes, funcionando todos os dias das 8h às 20h

Mariana Biork

O Ecotudo Oeste, terceira unidade do projeto, localizado na Vicinal Nelson Bolotário, foi inaugurado pela Saev Ambiental na tarde de quinta-feira. Denominado Ecotudo Oeste “Andreia Minucelli Guimarães”, o novo ponto para o descarte correto de resíduos no município passa a atender a população a partir desta segunda-feira, dia 26 de dezembro.

O local foi escolhido por ser uma região vetor de crescimento da área urbana e por ser um dos piores pontos de descarte irregular da cidade nos últimos anos. A área total do Ecotudo Oeste é de 12.540,08 m², com uma área construída de 585,22 m².

A nova unidade possui uma estrutura semelhante à das unidades existentes, modelo pensado na funcionalidade de um descarte fácil e rápido dos resíduos, onde o morador não encontre dificuldades para realizar o seu descarte corretamente.

Esta é a terceira unidade do projeto e Votuporanga e o primeiro com prédio próprio. Sua construção foi idealizada com recursos próprios da Saev Ambiental e parte do recurso foi proveniente do Fecop (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição), ligado à Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, em virtude da boa colocação da Votuporanga durante a edição de 2013 do Município Verde Azul, quando a cidade atingiu o nono lugar. O valor da verba liberada pelo Governo do Estado foi de R% 200 mil.

Emocionado, o gestor de Meio Ambiente, Gustavo Gallo Vilela, disse que o projeto do Ecotudo é um dos xodós da Saev Ambiental, transformando a forma como o município lida com o problema. “No final de 2009, quando o Juninho assumiu, nós estávamos incomodados com a questão do lixo na cidade, era uma situação complicada e difícil de manejar. O departamento de Meio Ambiente criou então esse projeto, levando em conta quais eram o problemas que tinham os ecopontos existentes, para criar algo com um diferencial, que foi decisivo para o sucesso desse projeto.”

O gestor também destacou os diferenciais dos Ecotudos, que fazem do projeto referência para outras cidades. “Eles viraram um local de educação ambiental. Nós recebemos visitas toda semana de escolas, universidades, secretários de outras cidades, estados e até de outros países para visitar e conhecer o projeto. A população aprendeu, ela sabe usar o Ecotudo. Ainda há pessoas que descartam o lixo de forma errada, mas esse número vem diminuindo muito.”

O superintendente da autarquia, Oscar Guarizo, destacou o trabalho prestado pelos Ecotudos, que vêm transformando a saúde pública no município e trazendo ótimas melhorias. “A terceira unidade veio para somar e fortalecer o trabalho já desenvolvido na Zona Sul e Norte. O diferencial nesta unidade é que aqui iremos receber galhos das podas de árvore da cidade, o que não é possível nas outras duas unidades por já estarem sobrecarregadas”, explica.

O prefeito Junior Marãorelembrou como era a região Oeste da cidade quando assumiu a Prefeitura, em 2009. “Não tinha absolutamente nada, a vicinal não existia, as casas não existiam, aqui era um lixão. Depois que nós assumimos, nós adquirimos essa e outra área para podermos fazer a construção de 422 casas junto com a CDHU, retiramos 12 mil toneladas de lixo daqui, que foi enterrado em gestões passadas, recuperamos essa região e, recentemente, inauguramos um espaço de lazer em parceria com a Vivo, e esperamos o ano que em que o Dado entregue o novo poço profundo dessa região. Essa transformação demonstra que tudo valeu a pena durante esses 8 anos, foi um trabalho intenso para transformarmos Votuporanga.”

Ele também aproveitou a oportunidade para parabenizar o serviço realizado pela autarquia afirmando ter sido um grande salto para o município levar a área ambiental para a Saev. “Isso deu mais autonomia, um orçamento maior e condição de fazer todos esses investimentos que foram feitos nesta área. Votuporanga hoje é uma cidade que é referencia, não só pela colocação nos rankings ambientais, mas por nossos projetos ousados, como o Ecotudo, o Vida Nova Marinheirinho, Votuporanga Mais Verde e demais ações realizadas pela Saev.”

Ecotudo

O projeto do Ecotudo é pioneiro no Estado de São Paulo e hoje é referência no Brasil, recebendo visitas de representantes de várias partes do país e até internacional. Por seu caráter inovador, recebeu em 2010 uma das honrarias mais importantes da área, a menção honrosa do Premio Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), entregue em São Paulo por representantes do instituto e do Ministério do Meio Ambiente.

Além disso, o projeto foi apresentado na Feira e Seminário Internacional do Meio Ambiente (Fimai) que tem o apoio das empresas Coca-Cola Brasil, Gerdal, Pepsico, Philips, Nestlé e Intel, no “I Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável: Pequenos Negócios, Qualidade Ambiental Urbana e Erradicação da Miséria”, realizado em Brasília; e na Conferência Rio+20, da ONU.

As unidades dos Ecotudos funcionam todos os dias das 8h às 20h e recebe todo tipo de resíduos gerados nas residências votuporanguense, desde lixo comum (orgânico), produtos recicláveis, podas de árvores, até animais mortos (de pequeno porte).

