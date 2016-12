Gabigol descarta Santos

Jogador nega insatisfação com reserva na Inter e descarta retorno; Gabigol jogou cerca de 20 minutos em toda a temporada pela Inter de Milão

O atacante Gabigol negou que esteja insatisfeito na Inter de Milão, onde tem sido pouco aproveitado desde sua chegada em setembro. Em evento do jogo Pro Evolution Soccer 2017, do qual ele se tornou embaixador, o jogador negou a possibilidade de retornar ao Santos para 2017.

“Não”, respondeu ele, quando questionado se havia chance de uma volta ao time alvinegro. “Estou contente na Inter, faz só três meses que cheguei. Tenho me adaptado à cidade, ao time. Estou muito feliz na Inter. Espero jogar mais”.

Ele disse que só precisa de mais tempo para “brilhar” como fazia na equipe santista.

“Estou muito contente, sei que preciso ter paciência. Tenho treinado para cada dia melhorar mais, a cada dia me sinto mais adaptado. Se viram o último jogo, entrei bem [jogou pouco mais de 5 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Lazio]. O plano A é ficar na Inter e brilhar, como fiz no Santos”, disse o atleta.

O jogador pediu paciência e lembrou que tem apenas 20 anos. “Acho que muita gente fala besteira. É um futebol diferente, com grandes jogadores. Cheguei muito novo, tem jogadores de grande experiência, que estão no país há muito tempo. Tenho aprendido muito e acho que é questão de tempo. Nenhum jogador chegou jogando de titular”.

Em entrevistas recentes, o empresário de Gabigol, Wagner Ribeiro, já disse que seu cliente vem sendo “humilhado” pela falta de chances na Inter, mas posteriormente pediu paciência e disse que o melhor para o jogador é que ele continue no time italiano.

Já o treinador da Inter, Stefano Pioli, declarou que Gabigol não joga porque está “menos pronto” que seus companheiros de time.

O atacante também disse que seu estilo de jogo é diferente do da maioria de seus colegas. “Os italianos são muito diferentes. Tem grandes jogadores, mas nenhum com um estilo como o meu. Italiano não tem costume de partir para cima. Tenho que me acostumar com o estilo deles. Espero voltar em janeiro e seguir a temporada muito bem”, afirmou.