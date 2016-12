Iguatemi Rio Preto sorteia primeira Mercedes da promoção de Natal

Maria Cláudia Lima Paula Araújo é a primeira ganhadora de uma Mercedes Benz GLA Style 0 km da promoção de Natal do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto. O sorteio aconteceu ontem, às 14h.

“É com alegria que anunciamos a ganhadora de uma Mercedes às vésperas do Natal. Com certeza é uma experiência inesquecível fazer compras no Iguatemi Rio Preto e ainda poder ganhar um carro importado zero km”, afirmou Paulo Tilkian Filho, gerente geral do shopping.

E a promoção de Natal do Iguatemi Rio Preto continua. No dia 9 de janeiro de 2017 será sorteada mais uma Mercedes Benz GLA Style 0 km. Participar é muito simples. Com os cupons fiscais das compras a partir de R$ 400 nas lojas participantes da promoção no Iguatemi Rio Preto, dentro do período da promoção, de 17 de novembro de 2016 a 8 de janeiro de 2017, o cliente vai até o posto de troca, localizado no Piso Superior do shopping, e recebe um cupom para concorrer ao sorteio.

Pensando em otimizar o tempo dos clientes, as notas também poderão ser cadastradas pelo aplicativo do Iguatemi São José do Rio Preto – disponível gratuitamente para smartphones e tablets com sistema Android e iOS.

Para concorrer, não há limite no número de cupons e quem trocar suas notas de segunda a quarta-feira receberá cupons em dobro. O regulamento completo da promoção, o mix de lojas do Iguatemi Rio Preto e sua programação de fim de ano estão no site www.iguatemiriopreto.com.br. Acompanhe também as redes sociais do shopping.