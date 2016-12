Morre mais um dos bandidos envolvidos em roubo em Rio Preto

A polícia de São José do Rio Preto localizou mais um indivíduo que teve participação no assalto ao hipermercado, na última quinta-feira. O crime chocou os rio-pretenses e terminou com dois bandidos mortos durante a ocorrência.

Segundo informações, foram realizadas diligência onde foi detido E.C.S., que era procurado pela justiça. Questionado, ele informou que iria receber R$5.000,00 para ficar de “olheiro” e avisar quando o policiamento chegasse ao mercado.

O outro indivíduo, identificado como C.M.P., também foi localizado. Ao adentrar a residência dele, a PM foi recebida com disparos vindos de outro rapaz, identificado, posteriormente, como Emerson Santana da Costa, que acabou morto no local.

Com o rapaz foi encontrado um revolver de calibre 32, e em revista na residência foram encontrados ainda, um fuzil calibre 556, 46 cartuchos do mesmo calibre, 12 cartuchos de calibre 12 e um colete balístico, além de documentos dos envolvidos no roubo e celulares. Foi aprendido ainda um veículo que se encontrava na residência.

Crime

Moradores de São José de Rio Preto viveram horas de horror durante um tiroteio em uma das avenidas mais movimentadas do município. Clientes de um hipermercado foram feitos reféns e um shopping chegou a ser fechado durante a ação dos bandidos, que durou mais de três horas e terminou com dois dos seis criminosos mortos.

Segundo informações, a ação teve início durante a tentativa de roubo a um carro-forte que iria abastecer uma casa lotérica que fica dentro do hipermercado, localizado na zona sul da cidade. A PM cercou a área e interditou ruas próximas ao local da ocorrência.

Segundo as informações da Polícia Militar, dois oficiais à paisana estavam no local perceberam a ação e começaram uma troca de tiros com os criminosos.

O shopping, que fica ao lado do hipermercado, foi fechado, por medida de precaução, e os clientes impedidos de deixarem o centro de compras.

Com os criminosos, os policiais aprenderam fuzis, metralhadoras, pistolas e espingardas. Ao todo, estiveram envolvidas na ação equipes da Polícia Militar, Civil, Federal, Ambiental, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, participaram da ação.

Por conta da ação criminosa, moradores começaram a receber mensagens em grupos de WhatsApp relatando uma onda de assaltos em vários locais da cidade. Cerca de 70% das lojas do Calçadão fecharam devido ao pânico.

Mas a polícia não confirma nenhum desses assaltos e afirma que a ação no hipermercado foi um caso isolado. “Não existem motivos para pânico, não devendo a comunidade acreditar em difusão de notícia falsa veiculada pelas redes sociais, devendo manter rotina normal nas atividades comerciais e pessoais”, diz a Polícia Civil em nota.