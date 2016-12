Motorista embriagado é preso após causar acidente na SP-320

FERNANDÓPOLIS – Um motorista de 51 anos foi preso na noite de ontem, por volta das 21h30, após dirigir embriagado e provocar um acidente de trânsito no km 550 da rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o indivíduo trafegava pelo local com seu veículo GM Vectra, quando ao ultrapassar uma motocicleta, teria “rodado” sobre a pista colidindo contra o condutor da moto que pesar da queda no asfalto, não ficou ferido.

O teste do bafômetro confirmou que o condutor do Vectra estava embriagado, sendo detectada uma quantidade de 0,83 mg/L de álcool expelido de seus pulmões.

O sujeito foi levado à delegacia, de onde foi liberado após efetuar o pagamento da fiança que lhe foi arbitrada. (Região Noroeste)