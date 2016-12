O Natal é você

Junji Abe

“Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e deixar que Deus

penetre em sua alma.

O pinheiro de Natal é você quando, com sua força, resiste aos ventos e

dificuldades da vida.

Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua

vida.

Você é o sino de Natal quando chama, congrega, reúne.

A luz de Natal é você quando, com uma vida de bondade, paciência, alegria e

generosidade, consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros.

Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz,

justiça e de amor.

A estrela-guia do Natal é você quando consegue levar alguém ao encontro do

Senhor.

Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de presente, o melhor de si,

indistintamente, a todos.

A música de Natal é você quando consegue também sua harmonia interior.

O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro

amigo e irmão de qualquer ser humano.

O cartão de Natal é você quando a bondade está escrita no gesto de amor de

suas mãos.

Você será os ‘votos de Feliz Natal’ quando perdoar, restabelecendo de novo a

paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício.

A ceia de Natal é você quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao

seu lado.

Você é a noite de Natal quando consciente, humilde, longe de ruídos e de

grandes celebrações, em silêncio, recebe o Salvador do Mundo.”

Com trechos dessa mensagem do Papa Francisco, compartilho o sentimento de

festejar de verdade o Menino Deus. É tempo de refletir, de agradecer, de

perdoar e de orar. Façamos uma corrente de preces pela paz mundial, pelo

futuro do planeta, pelo fim das desigualdades sociais, pela união da

família, pelo resgate do ser humano como gente do bem.

Em meio às luzes dos piscas e ceias fartas, lembremo-nos daqueles que sequer

tem um pedaço de pão para comer. Estão distantes das bolas coloridas e dos

presentes. Peçamos a Deus alívio para as dores dos que sofrem, alimentos

para quem tem fome, abrigo para os sem-teto, conforto espiritual para os

desconsolados, paciência para os afoitos, equilíbrio para os radicais, fé

para os incrédulos e bondade na alma de gente ruim.

Sejamos, cada um de nós, o verdadeiro Natal. Façamos neste mundo o que

viemos fazer, sem desvios nem quedas. Que tenhamos amor e solidariedade de

sobra para acalentar dores e frustrações. Acima de tudo, que o Criador nos

conduza na divina jornada da vida e nos ensine a praticar as lições de Jesus

de viver bem e agir melhor. Com toda fé, amor, paz e gratidão! Assim, o

Menino Deus renascerá sempre em cada um. Feliz Natal!

Junji Abe é líder rural, foi deputado federal pelo PSD-SP

(fev/2011-jan/2015) e prefeito de Mogi das Cruzes (2001-2008)