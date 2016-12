Orgulho de ser votuporanguense; sempre!

Ivan Herrera Jordão

Filhos da terra, afetivamente adotados ou adotantes: somos todos votuporanguenses; preparados para uma nova fase, também em termos de administração municipal, não fosse pela aproximação de 2017 e do espírito naturalmente otimista, do Natal.

A expectativa de continuidade às ações que vem fazendo do município uma referência regional, não apenas pela sua posição geográfica.

No nosso entender esse destaque teve início nos primórdios de Votuporanga, com homens que arregaçaram as mangas e se embrenharam no trabalho contagiante da construção do progresso local.

Temos orgulho dos nossos avós, com os quais aprendemos a amar a terra fértil e seus habitantes, sua solidariedade, fraternidade, hospitalidade e tantos outros qualificativos, entre os quais sobressaem-se o empreendedorismo, na indústria e no comércio, a qualidade na prestação de serviços, desde os cargos mais humildes aos oferecidos por gente com grau superior, especialistas, doutores.

Muitos destes últimos, mestres na instituição de ensino orgulho maior, talvez a maior receita do município, acolhendo estudantes de outros estados, gente que volta para casa ou vai buscar o mercado de trabalho em outros rincões, com uma bagagem diferenciada, além das memórias que não estão explicitadas no diploma e sim, no coração: a comunidade UNIFEV, a grande diferença.

Nossa eterna gratidão aos Herrera, aos Gasquez, aos Jordão, aos Sanches, dos quais somos guardiões não apenas consanguíneos, mas dos ensinamentos na prática da cidadania, da luta pelo coletivo mais que pelo individual, no saber estender a mão, sem a pretensão de retorno.

Nosso amor eterno ao nosso pai e a nossa mãe; a toda nossa família. Alem dos nossos mestres e os grandes amigos.

Entre os administradores públicos mais recentes, talvez o trabalho mais profícuo tenha sido o do Sr. Mário Pozzobon: teve a inteligência de, fazendo uso adequado do solo, criar uma segunda Votuporanga, sem negligenciar a já existente.

Existe outro bairro com maior ampliação constante, que o Pozzobon? Cremos que não.

Na ocasião de algum Natal passado ao ocupar este espaço usamos o tema Orgulho de ser votuporanguense. E com alegria temos visto o pessoal da UNIFEV com camisetas com a expressão Orgulho de ser Unifev, desde que completou meio século de existência.

Já passou da hora de os que no bairro Pozzobon encontraram o ponto certo para o equilíbrio, em termos de moradia, trabalho, estudos, segurança, entre tantos outros benefícios obtidos, estamparem a expressão “Orgulho de pertencer ao bairro Pozzobon”. Para alternar com o uso de outra com a inscrição “Orgulho de ser Votuporanguense”, sugestão que nos escapou quando da matéria assim intitulada, anos atrás.

Júnior Marão preparou Votuporanga para “seduzir” investidores. Na acepção correta do termo. E não sem o empenho e injeção de recursos do ex-deputado federal, hoje nosso prefeito, João Dado, entre tantos que acompanham o desenvolvimento ímpar do nosso município, sabedores de que aqui se faz, aqui se recebe (reconhecimento).

E Dado tem sido feliz na formação da sua equipe. Escolha feita pela competência, experiência e vínculo com a nossa terra. Gente que dará continuidade a gestões que tiveram como norte o melhor, para que todos, sem distinção, possam sentir que residir em Votuporanga é partilhar a oportunidade de ser íntegro e feliz, coletivamente.

Os investimentos virão e desemprego será coisa do passado, muito antes que em outras localidades.

Nosso Trânsito apresentará melhoras porque todos terão assimilado que viver é bom. “Viver é bom para quem vive em Votuporanga”. Frase que usaremos na nossa próxima campanha pela segurança no Trânsito.

Parabéns a todos nós que conservamos esse sentimento no peito. E é nossa obrigação sermos multiplicadores: falar da história de Votuporanga aos que devem se tornar novos multiplicadores e assim por diante, cada qual com seu poder de expressão e considerando a capacidade de compreensão do outro.

Amo Votuporanga.

Ivan Herrera Jordão

é psicólogo e colaborador deste Diário.