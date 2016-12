Seleção feminina termina 2016 na nona colocação do ranking da FIFA

Nesta sexta-feira, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou a última atualização do ranking mundial de seleções do futebol feminino. O Brasil fechou 2016 na nona colocação, com os Estados Unidos na liderança.

A Seleção Brasileira, que na última semana conquistou o título do Torneio Internacional de seleções, subiu uma posição e está em nono, com 1961 pontos. Em agosto, a equipe terminou na quarta colocação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Os Estados Unidos, ouro no Rio 2016, mantiveram a liderança do ranking, com 2140 pontos. As norte-americanas são seguidas pela Alemanha, com 2109, e pela França, com 2041.

Veja abaixo o ranking das dez primeiras seleções:

1: Estados Unidos: 2140 pontos

2: Alemanha: 2109 pontos

3: França: 2041 pontos

4: Canadá: 2031 pontos

5: Inglaterra: 2030 pontos

6: Austrália: 1984 pontos

7: Japão: 1982 pontos

8: Suécia: 1977 pontos

9: Brasil: 1961 pontos

10: Coreia do Norte: 1952 pontos