Valentim Gentil: Suspeito de tentativa de homicídio se entrega à polícia

Na tarde da última quinta-feira, o zelador de 52 anos, suspeito de ter atirado contra um homem na prainha de Valentim Gentil, entregou-se à polícia. Ele se apresentou na delegacia do município, acompanhado do advogado Juliano Severiano Borges, para prestar esclarecimentos quanto ao crime, ocorrido no último final de semana.

Em nota, o advogado relatou que seu cliente, identificado como O.V., confessou a autoria do crime e afirmou que fez apenas um disparo contra J.W.S.S., em legítima defesa.

Após ser ouvido, ele foi liberado junto de seu advogado.

Crime

Na manhã de domingo, a vítima, J.W.S.S., foi baleada na prainha de Valentim Gentil. Segundo informações policiais, momentos antes, o mesmo se envolveu em uma discussão com um dos zeladores do parque ecoturístico.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Posto de Saúde de Valentim Gentil. Logo após os primeiros socorros, ele foi transferido para o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga com dores, onde passou por atendimento e observação médica.