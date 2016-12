#SELFIEDODIA

JÁ QUE TÁ PIPOCANDO…

Só observando o caos histórico desta última quinta (22), os profissionais do fotojornalismo de São José do Rio Preto e região não perderam a essência, o controle e o bom humor na cena

ENTÃO É NATAL?

Nem parece, mas é…

Em meio ao ano ligeiramente pesado, o vindouro é esperado como ninguém pela maioria, entretanto ainda há os menos otimistas que reforçam a data natalina como uma das últimas, infelizmente. Não adianta! Como o próprio Papa Francisco disse em discurso para 50º Dia Mundial da Paz (1º de janeiro de 2017): “A violência não é o remédio para o nosso mundo dilacerado”. Que nesta renovação de ciclo e aniversário cristão não percamos a fé no próximo e que esse desejo de benevolência não dure só até o fim da festa.

Fofurice natalina com o amigo Raphael Granucci

MANOS NA TRÍADE

A família Bento recebe com orgulho o filho, irmão, amigo e repórter cinematográfico da Rede Globo Mikael Fox. A alegria tripla iniciou as festividades com Michele no merchandising alcoólico e o irmão Matheus Bento ao lado

Arquivo Familiar

A união familiar começou desde sempre com Nick e sua “mamãe” Rosalva Pondian Richter Castro. A data cristã é só um reforço para o exemplo desses dois grudes

BEM VINDA, CIRS!

Tão querida desde os primórdios, Aninha Navarrete conquista sorrisos e amizades por onde passa. Um ano e meio de vivência na Irlanda foi o bastante para aquecer o coração e a vida de quem conviveu com a jornalista. Depois desse período, os amigos de sua segunda casa (Sampa) e os conterrâneos votuporanguenses receberam a ‘filha prodiga’ de braços abertos e cheios de saudade. Se não bastasse, a festa foi em dobro pela passagem de seu aniversário e pela qualificação de seu irmão no mestrado. A receptiva aconteceu ontem na chácara da família e pelo visto se estenderá até a chegada do Natal.

Arquivo Pessoal

As “Anas” Navarrete, mãe e filhas: Ana, Carolina e Paula com o meninão da casa, Odair Filho

As boas vindas da turma votu-paulista

NOTINHAS

DÁ-LHE ALTITUDE!

O professor universitário Lauro Prado e o amigo chef de cozinha Nicolas Camargo estão de mochilas nas costas pousando em terra boliviana. La Paz é o ponto de partida para uma trip bem cobiçada pelos mais aventureiros. O clima instável do Salar e Deserto do Atacama os aguardam!

SEM SER DA GEMA…

Nosso sommelier Bruno Passarini foi passar uma temporada no Rio de Janeiro, mais precisamente em Angra, para conhecer e trabalhar por lá seus dotes, além de experimentar mais da beleza natural e brasileiríssima!

AS BOAS FESTAS…

… podem ser muito mais saborosas com o sucesso dos cardápios de sobremesa! O MINI BOSS, como o próprio nome já diz, é a marca registrada da queridinha Petit Cake.

Não duvide! Um potinho delicado pode sim conter uma explosão de sabores inigualáveis (brownie, leite ninho e nutella), ainda mais elaborados pelas mãos da Chef Liara Souza, dona também das gostosuras materializadas em taças “sujas”.

Pode viajar sem medo. Ainda na segunda quinzena de janeiro, o que era apenas uma garagem bem receptiva e familiar, se expandirá para 3 novas unidades na região.

Grata pelo mimo que dias mais doces continuem se espalhando pela vida!