SOLIDARIEDADE: 6º Leilão Direito de Viver acontece em março

Evento visa angariar recursos para o Hospital de Câncer de Barretos; Doações podem ser feitas diretamente com voluntários ou por telefone.

Mariana Biork:-

O próximo Leilão Direito de Viver em Votuporanga já tem data para ser realizado. O evento, que já está em sua 6ª edição, acontecerá no dia 12 de março, ás 10h, no Centro de Evangelização da Paróquia Senhor Bom Jesus (antigo Tiro de Guerra), localizada na Rua Pará, nº 1984. O evento tem o objetivo de angariar fundos em prol do Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII.

Representantes da diretoria do grupo de voluntários da ação no município estiveram no estúdio da Rádio Clube 92 nesta semana para explicar melhor como será o 6º leilão. De acordo com Antônio Carlos Curte, coordenador do hospital em Votuporanga, os preparativos para o evento estão a todo vapor. “O evento ocorrerá em um local um pouco menor do que na edição anterior, mas estamos fazendo de tudo, como sempre fizemos, para que ele seja realizado com a mesma qualidade.”

O evento deve reunir centenas de pessoas, que foram convidadas a colaborar com o Hospital de Barretos, que oferece atendimento gratuito aos morados de Votuporanga. Segundo Alicio Simioli, os voluntários estão empenhados na arrecadação de doações. “A doação não será apenas de gado, estamos também pegando móveis e outras coisas que posam ser leiloadas. E caso a venda não aconteça no dia do Leilão, essas doações serão transferida para o hospital para que ela seja revertida em renda para o hospital”, explica.

Outra fora de ajudar o Leilão é com a doação em dinheiro. “Estamos recebendo muitas doações dessa naturalidade. O nosso objetivo é juntar o dinheiro arrecadado para a compra de gados que deverão ser leiloados no evento. Qualquer quantia que a população puder ajudar é muito bem vinda e recebida com gratidão pelo hospital.”

Entretanto, Alicio alerta que as doações devem ser feitas apenas a pessoas autorizadas. “Elas não devem ser feitas de porta em porta para qualquer pessoa que diz estar representando o hospital. O melhor a fazer é entrar em contato conosco pelos telefones disponibilizados ou, se conhecer alguém da comissão de voluntários, realizar a doação diretamente para essa pessoa.”

As doações devem ser feitas pelos telefones: (17) 3421-6263, 3426-5500, 98131-8677 ou 99789-3974. O 6º Leilão Direito de Viver em Votuporanga tem o apoio da Prefeitura de Votuporanga, o Grupo HSA, Vanessa Estofados e Gráfica São Bento.