2.ª Mostra Cênica acontece em fevereiro

A cidade de Rio Preto será palco para 22 produções, incluindo peças, performances e cenas curtas; Todas as atividades terão acesso gratuito

Mariana Biork

Entre os dias 08 e 12 de fevereiro, São José do Rio Preto será palco para a segunda edição da Mostra Cênica, evento que acontecerá em diversos espaços da cidade. O tema desta edição é o teatro como resistência, seja em sua temática ou estética, seja nos meios de existência e manutenção de artistas, grupos e coletivos, ou ainda, em suas formas de criação, produção e difusão artístico-cultural.

Ao todo, a Mostra Cênica contará com 22 produções, incluindo peças, performances e cenas curtas (a maioria inédita), além de atividades formativas e um bar cultural, que funcionará no espaço do Cursinho Alternativo. As apresentações acontecerão no Sesc, Sesi, CEU das Artes Aristides dos Santos, Cursinho Alternativo, Graneleiro da Swift, Praça das Rosas e Praça Santa Apolônia (Engenheiro Scmitt). Toda a programação é de graça.

Além de cinco trabalhos convidados, a programação conta com 17 montagens selecionadas por meio de edital (espetáculos adultos, para toda família e de rua). Todas as performances e cenas curtas, que serão apresentadas no Alternativo, são de artistas da cena local.

Realizada pela primeira vez em março de 2014, a Mostra é um projeto de difusão da Cia. Cênica que, além de possibilitar a circulação de espetáculos teatrais e a formação de público em São José do Rio Preto, visa criar um espaço de reflexão sobre o fazer teatral por meio das atividades propostas em cada uma de suas edições.

A segunda edição da Mostra Cênica – ResistênciaS é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), em parceria com a Prefeitura de Rio Preto, Sesc, Sesi e Cursinho Alternativo. Todas as atividades terão acesso gratuito. Os ingressos poderão ser retirados com 1h de antecedência nos locais de apresentação.

Programação

Ações formativas

Oficina Diálogo sobre a prática da crítica. Valmir Santos, jornalista e crítico. Dia 8, das 15h às 18h, no Sesc. Dia 9, das 9h às 12h, na Casa de Cursilho

Oficina Teatro de Objetos. Sandra Vargas, diretora, atriz e dramaturga. Dias 9 e 10, das 15h30 às 18h30, no Sesc

Curadoria – Mostras, festivais e circuitos. Dia 10, das 10h às 12h, na Casa de Cursilho n Vivência Música e Movimento. Cláudia Borges, educadora musical e produtora. Dia 11, das 10h às 12h, na Casa de Cursilho

Rodas de Resistência. Mediação de Juliana Calligaris. Dias 9, 10 e 11, das 13h30 às 15h15, na Casa de Cursilho

Programação de apresentações

Dia 8, quarta-feira

20h – Ofélia/Hamlet/Rock Machine (Teatro de Riscos – Ribeirão Preto). Sesc

22h – O Bebê de Ouro (Cia. Ai de Nós – Rio Preto). Alternativo

22h30 – Janelas para Uma Mulher (Trilhas da Arte – Campinas). Alternativo

23h30 – Psicopata (Cia. Palhaço Noturno – Rio Preto)

0h – Show: André Fernandes

Dia 9, quinta-feira

18h – Contos de Reis (Cia. Espagírica – Rio Preto). CEU das Artes

19h30 – Pé na Curva (Cia. de 2 – São José dos Campos). Sesi

21h – Reset Love (theURGIA – Rio Preto). Alternativo

21h30 – A Vida é Sonho (Cia. Boccaccione – Ribeirão Preto). Alternativo

23h30 – Corte Um Pedaço. (Zé Antônio Borges – Rio Preto). Alternativo

0h – Show: Zeca Barreto

Dia 10, sexta-feira

16h – Memórias de Um Quintal (Insensata Cia. – Belo Horizonte)

19h30 – Vidas Secas (Caravan Maschera – Atibaia). Sesi

21h – Cérebro de Elefante (Cia. Ir e Vir – Rio Preto). Alternativo

22h – Perdoa-me Por Te Traíres (Teatro Kaô – São Mateus/ES). Alternativo

23h30 – Odhara (Poleiro dos Anjos – Rio Preto). Alternativo

0h – Show: Griot’s

Dia 11, sábado

16h – Coração dos Teatros Rodantes (Andaime Teatro Unimep – Piracicaba). Praça Santa Apolônia (Schmitt)

19h e 21h – Só (Sobrevento – São Paulo). Graneleiro Swift

21h – Réquiem para um Rapaz Triste (Teatro do Indivíduo – São Paulo). Alternativo

22h – E Toda Vez que Ela Passa, Vai Levando Qualquer Coisa Minha (Delirivm Teatro de Dança – São Simão). Alternativo

23h – PUTO (Grupo de Apoio à Loucura – Rio Preto). Alternativo

0h – Show: Os 3 do Balanço

Dia 12, domingo

15h – Salve, Malala! (Cia. La Leche – São Paulo). Sesc

17h – Blitz – O Império Nunca Dorme (Trupe Olho da Rua – Santos). Praça das Rosas

20h – Mundomudo (Cia. Azul Celeste – Rio Preto). Alternativo