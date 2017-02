Cavalos: Equipe fará fiscalização no Parque das Nações

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Moradores do Parque das Nações já cansaram de reclamar da situação em que o bairro se encontra. Por meio de redes sociais, munícipes postam reivindicações e fotos do estado do local.

“Nossa praça está abandonada há meses, não temos Associação de Bairro e nenhum representante para nos ‘ajudar’. Somos visto apenas em tempo de eleições. Parque das Nações pede socorro!”.

Há algum tempo, uma cidadã denuncia a presença de cavalos nas imediações do bairro, e utiliza grupos de discussão no Facebook para pedir providências com relação a esses animais que são criados no meio de uma área pública daquele bairro. “Isso é uma vergonha!”.

Segundo alguns comentários, a lei orgânica do município diz que é proibida a criação de animais em área urbana e locais públicos. “Talvez tenha integrante deste grupo que desconheça esse detalhe”.

Sobre o assunto, o Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga, que admitiu que existe lei que proíbe a criação desses animais em áreas públicas. “Com base nesta determinação, a Vigilância Sanitária já havia resolvido uma situação desta natureza no final do ano passado, onde o proprietário foi orientado a fazer a retirada do animal, que, de fato, foi cumprida”.

Entretanto, embora as denúncias por meio de rede social sejam antigas, o órgão ainda não tinha conhecimento do fato, “já que nenhuma denúncia havia sido registrada até o momento”.

“Diante disso, a equipe do setor irá até o bairro para tomar as providências necessárias. O proprietário será notificado a retirar os animais e caso não cumprir eles serão recolhidos e o dono poderá ser multado”, diz a nota, que prossegue: “É importante ressaltar que a população pode, e deve, denunciar situações como esta pelo telefone da Ouvidoria Municipal, 0800-770-3590”.

Limpeza

Sobre a praça do bairro, a limpeza está prevista no cronograma para início de março. Ela estava sob responsabilidade da iniciativa privada, por meio do programa Adote o Verde. “Porém, foi devolvida para a Municipalidade e passou a integrar o calendário junto com as demais praças da cidade”.

Ainda por meio de nota, a administração frisa que “desde os primeiros dias da gestão do prefeito João Dado uma força-tarefa é realizada para limpeza de praças e áreas verdes públicas no município. As equipes que executam este serviço foram reforçadas com pessoal e equipamentos, com objetivo de agilizar os trabalhos e oferecer o máximo de eficiência”.

Conforme explica o secretário Gilmar Aurélio, o Gaspar, janeiro é um mês de bastante chuva e isso aumenta a demanda pelo serviço. “Estamos organizando de maneira que toda a cidade seja atendida continuamente. Vamos buscar seguir o cronograma elaborado, no entanto, é preciso levar em conta as condições climáticas”.