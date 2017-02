Fernandópolis: Comerciante é morto a tiros, durante assalto

Morte de Célio Busato Junior, 52, chocou toda a região; polícia investiga a participação de três criminosos no assalto

MAÍRA PETRUZ

Na noite da última segunda-feira, a morte brutal de um comerciante de Fernandópolis chocou toda a região. Célio Busato Junior, de 52 anos, foi morto durante um assalto a seu estabelecimento, localizado na Avenida Amadeu Bizelli, no Centro.

Segundo informações, a vítima estava prestes a fechar a padaria da qual era dono, quando foi abordado por dois indivíduos. Utilizando capacete e portando armas de fogo, eles intimidaram Célio que, em determinado momento, ao que aparenta ter tentado um diálogo com os indivíduos, acabou sendo atingido no peito.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança e devem auxiliar no trabalho da polícia de identificação dos suspeitos. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) abriu inquérito para apurar o fato. Célio já teria sido assaltado outras duas vezes e foi motivo de ter instalado câmeras de vigilância no local.

A Polícia Civil de Fernandópolis acredita que três pessoas participaram do assalto. Além dos dois que aparecem no vídeo da câmera de segurança, haveria um terceiro, que estaria do lado de fora da padaria, em um carro, para fugir.

A hipótese da polícia é que os assaltantes sejam da cidade. “No momento ainda não temos nada de concreto, apenas uma série de informações e estamos a campo comprovando as informações, e esperamos que eles sejam presos em um espaço curto de tempo”, diz o delegado Walter Ananias Costa.

Por volta das 18h de ontem, policiais da DIG apreenderam um veículo Voyage, de cor branca, com placas de Bauru, que teria sido usado na noite da tentativa de assalto. O automóvel aparece nas imagens do circuito interno do estabelecimento.

Os policiais encontraram o carro estacionado defronte a uma residência na avenida Alexandre Muralli, no bairro Rosa Amarela. Na casa, os policiais apreenderam um menor e levaram-no à delegacia para prestar depoimento. O automóvel foi apreendido e levado ao Pátio Policial. Até o fechamento desta edição, osoutros envolvidos ainda não tinham sido localizados.

Falecimento

Celio Busato dos Santos Junior era casado e deixa dois filhos. O sepultamento aconteceu na tarde de ontem, às 17h, no Cemitério da Consolação, em Fernandópolis.

Decreto de Luto

O prefeito de Fernandópolis André Pessuto decretou Luto Oficial no Município, por três dias, em respeito à morte do comerciante Célio Busato dos Santos Júnior. Diante o fato triste ocorrido, a municipalidade presta sua solidariedade a família e aos comerciantes da cidade.