Indicação: Vereador quer mais 200 jazigos em Simonsen

Mariana Biork

Na última sessão da Câmara Municipal, o vereador Marcelo Coienca fez uma indicação para que as obras de infraestrutura que visam ampliar o número de jazigos no Cemitério municipal do Distrito de Simonsen, bem como a ampliação do velório da localidade e melhorias em suas via de acesso sejam agilizadas.

“Sabemos que nossa cidade possui uma população estimada em mais de 90.000 habitantes e devido a esse crescimento registrado no último ano, também aumentou o número de óbito, o que requer nova estrutura para atender as famílias votuporanguenses que desejam sepultar seus entes queridos nos cemitérios do município a um preço justo”, ressalta o vereador.

Marcelo lembrou que tal proposta já conta no plano de governo do prefeito João Dado, que e comprometeu a oferecer infraestrutura para o cemitério de Simonsen, com abertura de 100 novos jazigos, que permitirão 300 novos lugares.

Entretanto, o edil pede para que sejam disponibilizados 200 novos jazigos “para atender a população a longo prazo, já que muitos munícipes estão tendo que adquiri tais jazigos em cemitério privado da cidade, que segundo consta, possuem altos valores.”

Marcelo ainda ressaltou que na administração passada, em 2009, o então prefeito Naser Marão Filho realizou um estudo minucioso por uma Comissão, a qual exarou relatório apontando a necessidade da ampliação do cemitério de Simonsen, bem como outras diretrizes a serem observadas pelo Poder Público Municipal.

Em nota, a Prefeitura de Votuporanga informou que a Secretaria da Cidade, responsável pela administração destes espaços, já estuda formas de viabilizar estas ações. Entretanto, no momento, ainda não há previsão de prazos e valores, mas a intenção é ampliar a quantidade de jazigos para o maior número possível.