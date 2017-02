Escolas recebem matrícula para Fundamental e Médio

A Secretaria da Educação de São Paulo continua com matrículas abertas a estudantes da região de São José do Rio Preto que querem retornar os estudos ou estavam na rede particular em 2016. O cadastro é presencial e deve ser feito exclusivamente nas escolas estaduais. As aulas começam nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, em todas as 5 mil unidades.

Há vagas para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e médio regular, além da Educação de Jovens e Adultos (a partir do 6º ano). Para efetivar a inscrição, alunos menores de 18 anos devem estar acompanhados de pais ou responsável. É recomendável a apresentação de documentos de certidão de nascimento e comprovante de residência.

A consulta de escolas pode ser feita no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br). Na área Central de Atendimento, clique em “Localize uma escola”. Há opções de busca por Diretoria de Ensino, município, ciclo escolar ou pelo nome da unidade de ensino.

Resultado da matrícula

O Portal da Educação também reúne o resultado de quem fez a matrícula entre outubro e dezembro de 2016. No espaço, alunos e família podem conferir em qual escola será cursado o ano letivo.