SP-320: Morre idoso resgatado em rodovia

MAÍRA PETRUZ

O idoso de Tanabi, que foi encontrado no acostamento da Rodovia Euclides da Cunha, faleceu após uma parada cardíaca. O homem de 67 anos, identificado como J.S.S., estava internado no Hospital de Base onde passou por cirurgia.

Na tarde de segunda-feira, ele passava por novo procedimento cirúrgico, onde teve uma parada cardiorrespiratória, não respondeu às manobras de ressuscitação e veio a falecer. Seu corpo foi sepultado às 17h no Cemitério Jardim da Igualdade.

Crime

Segundo informações, o caso foi registrado como tentativa de homicídio, pois ele teria sido alvejado por dois tiros. Conforme foi relatado pela polícia, o chamado ocorreu por volta das 02h40 de segunda-feira, informando que J.S.S., que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Tanabi para a Santa Casa de Tanabi.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o idoso tem Alzheimer e estava caminhado no acostamento da Rodovia Euclides da Cunha, dizendo ter sido atropelado, mas na Santa Casa foi visto que a vítima tinha sido alvejada por dois tiros, um atingindo a perna esquerda e outro no braço esquerdo, alojando a bala no tórax.