Orlando Ribeiro

E assim, janeiro acabou. E aí? Quais são as novidades? O que mudou para que 2017 esteja sendo mesmo um ano novo, com tudo aquilo de bom que a gente projetou nas festas natalinas e no réveillon? Bom, antes que qualquer coisa mude na vida da gente, é preciso saber o que mudou em nós. Sei que há muitos fatores externos, tais como perda do emprego ou do cargo, doenças na família, perdas irreparáveis de gente querida, porém, dentro de nós, o que mudou de 2016 para cá? Há uma história budista que diz que a pessoa contente é feliz mesmo dormindo no chão duro; enquanto que aquele que desconhece o contentamento é infeliz mesmo dormindo num quarto luxuoso. Não quero me meter a dar conselhos, até porque me faltam sabedoria, idade e intimidade. É apenas uma opinião. Sempre que estou confuso, num mato sem cachorro, procuro não pensar muito, para não ficar lançando hipóteses do tipo: se acontecer isso, faço aquilo; mas, se acontecer aquilo, farei isso. Não, nada disso, eu prefiro simplesmente não pensar e interrogo o meu guia interior e deixo que ele me conduza. No começo, parece meio estranho, a gente se sente com medo, meio inseguro, mas logo consigo chegar quase sempre à conclusão certa, à porta certa. Muitos chamam isso de fé, a confiança no guia interior, o nosso anjo da guarda, nosso Deus.

Acho que são os hindus que afirmam que a sabedoria vem do coração, não do intelecto. Existem pessoas extremamente inteligentes que não são sábias. A sabedoria vem de dentro de nós, da nossa essência divina, não vem da cabeça, do cérebro. Às vezes, nossa decisão interior pode até nos levar ao perigo, entretanto, isso não deve ser desesperador. Encare o perigo, porque esse pode ser o caminho para o crescimento. É através das dificuldades, que nós crescemos e amadurecemos. Se a vida não tem brilho, é porque nossos olhos estão voltados para o lado errado, para algum lugar que não é exatamente o nosso momento presente. Nosso coração não vive no ontem e nem no amanhã, ele é criativo e vive no hoje, no agora. Quem abre o coração, recebe mais da vida. Por tudo isso, busco dirigir minha energia vital para o que quero hoje. Acho que os orientais chamam isso de meditação: voltar a atenção para viver a partir do instante presente, e não no passado, na angústia, naquilo que não fez. Tudo que aconteceu, bom ou ruim, se foi e para sempre. Então, concluo esse meu exercício de pensar semanal no Diário, acreditando piamente que podemos recomeçar sempre, porque não há nada definitivo. Recolher-me, interrogar meu íntimo, me ajuda a fazer melhores escolhas, escolhas que têm mais sintonia com o meu coração aventureiro e criativo. O que é viver? Acho que é aprender que o momento de cada coisa pode revelar muito mais beleza e tranquilidade do que problemas e adversidades. Tudo passa.

DIRETOR DE EVENTOS E CERIMONIAIS DA PREFEITURA DE VOTUPORANGA

