Ação movimenta comércio na próxima semana

De 6 a 11 de fevereiro, as lojas participantes da Semana do Consumidor oferecerão descontos aos consumidores; no sábado (11/2), comércio ficará aberto das 9h às 18h

Entre os dias 6 a 11 de fevereiro, Votuporanga sedia a Semana do Consumidor. A ação, promovida pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga busca movimentar o comércio local e foi lançada na manhã desta quarta-feira (1/2), no auditório da entidade. Todas as lojas participantes da campanha oferecerão descontos em seus produtos.

Esta é mais uma ferramenta da Associação para beneficiar os consumidores e também os lojistas. “Assim como foi no ano passado, quem aproveitar os diferenciais oferecidos pelos nossos associados fará um bom negócio”, explica o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

No sábado (11/2), como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h.

Carreta do Hospital do Câncer de Barretos

Durante o lançamento, a diretoria da ACV homenageou os parceiros que auxiliaram na vinda da Carreta do Hospital do Câncer de Barretos para Votuporanga. De 1 a 31 de dezembro, foram realizadas 1.211 mamografias, sendo que 525 apresentaram resultados normais. Outras 637 mulheres aguardam o laudo e 48 o agendamento da ultrassonografia. Uma mulher será acompanhada pelo Hospital, a cada seis meses. Foram diagnosticados 02 resultados positivos e as pacientes já foram encaminhadas ao Hospital do Câncer e já iniciaram o tratamento.

“A Prefeitura, a Elektro e o supermercado Santa Cruz foram importantes parceiros para viabilizar essa ação de prevenção para as mulheres da nossa cidade. Já iniciamos as tratativas para que essa ação possa se repetir durante esse ano também”, destacou Celso.

Carnaval

Em fevereiro, além da Semana do Consumidor, o comércio também se prepara para o carnaval. Depois de muitos anos, as lojas voltarão a abrir na segunda-feira (27/2), das 13h às 18h. A data ficou definida com a elaboração do “Calendário do Comércio”, atendendo a uma reivindicação antiga dos comerciantes.

“Neste período, Votuporanga recebe milhares de turistas, que assim como os consumidores da cidade e região, poderão usufruir da diversidade que o nosso comércio oferecerá durante os festejos de carnaval”, pontuou Celso.