Arboviroses: Secretaria intensifica ações de prevenção

O ano de 2017 começou positivo para os votuporanguenses, pelo menos no que diz respeito ao número de munícipes que contraíram o vírus da dengue. Ainda assim, como a imensa maioria dos municípios, Votuporanga também está sempre sob o fantasma das epidemias de dengue. A prevenção deve ser feita durante todo o ano, mas como no verão os casos são mais recorrentes, a Secretaria Municipal da Saúde por meio do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) promove uma ação estratégica que se caracteriza pelas vistorias nos imóveis, com o intuito de reduzir a infestação do mosquito através da orientação e conscientização da população, quanto aos métodos de prevenção sobre as doenças transmitidas pelo Aedes.

Evento

Na última segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realizou um grande encontro estadual sobre Febre Amarela, Dengue e demais arboviroses para os prefeitos e secretários municipais de saúde de 645 municípios paulistas. O objetivo do evento é reforçar, aprimorar e mobilizar as prefeituras quanto às estratégias de prevenção e enfrentamento a essas doenças.

O município de Votuporanga foi representado neste evento pela secretária da Saúde, Márcia Reina. O encontro apresentou a situação epidemiológica das arboviroses nos municípios paulistas, visando o controle dessas doenças, sobretudo, da febre amarela, que volta a registrar casos em várias regiões de São Paulo.

Projeto

Além disso, profissionais do setor continuam a executar o trabalho de I.E.C. (Informação, Educação e Comunicação) em escolas municipais. Nos últimos anos, a equipe de I.E.C. intensificou o trabalho de conscientização por meio de palestras e apresentações musicais e teatrais que visam orientar de maneira divertida e criativa sobre a importância de se cuidar dos quintais e exterminar criadouros do aedes aegypit.

Palestras

O Secez realiza diversas ações de combate à dengue como bloqueio de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. Além disso, a equipe do setor de I.E.C. (Informação, Educação e Comunicação) ministra palestras em indústrias e escolas, apelando para que a população que fique atenta a possíveis criadouros. A dengue é uma doença grave e que pode matar. Alguns sintomas são febre alta, dor de cabeça e dor atrás dos olhos. A melhor forma de prevenção é cuidar do ambiente para evitar focos de água parada onde ocorre a proliferação do mosquito. Por isso, é fundamental o uso de medidas preventivas para deixar a casa segura.

