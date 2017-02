Carnaval: Ibirá aposta em bandas baianas

O Carnaval no Noroeste Paulista tem tudo para ser um dos mais movimentados do estado de São Paulo. Ibirá (SP), que promove um dos carnavais mais tradicionais da região de São José do Rio Preto, aposta em grandes estrelas do carnaval baiano para atrair foliões dos quatro cantos do Brasil atrás do trio elétrico. A 6ª edição do Ibirá Folia traz na programação shows com Batom na Cueca, Jammil e Uma Noites, Alexandre Peixe e A Zorra.

Considerada Estância Turística, a cidade de Ibirá oferece uma ampla estrutura de hotéis, bares e restaurantes para acolher os micareteiros. Para aguentar os quatro dias de folia, Ibirá conta com um segredo. Nada melhor do que as águas vanádicas relaxantes do Balneário Thermas de Ibirá para ‘recarregar’ a bateria dos foliões, com opções de banhos de imersão, saunas e duchas escocesas, proporcionando bem-estar, além de massagens relaxantes e outros serviços de cuidados pessoais.

O Ibirá Folia 2017, realizado pela MR Produções Artísticas e produção de AMT3 Produções Artísticas e Start Produções, conta com o apoio da Prefeitura e Câmara de Ibirá. A festa será realizada do dia 24 a 27 de fevereiro, na Avenida Mário Carvalho Silva, com trio elétrico, área cercada, praça de alimentação, abadás, banheiros químicos, seguranças e duas opções de camarotes todas as noites.

Os convites para o Camarote Open Bar do Ibirá Folia 2017, que dá direito a cerveja, vodka, água e refrigerante, já estão no primeiro lote e custam R$ 250 (feminino) e R$ 280 (masculino). Já o Camarote Vip, que conta com capacidade para 15 pessoas, sai por R$ 3 mil. Em breve, a organização vai divulgar os valores diários da pista e de camarote avulso.

A virada para o segundo lote da festa será no dia 15 de fevereiro. Em Ibirá, o escritório oficial do Carnaval fica na rua Ibirá, 732, Centro. Os convites podem ser comprados também pela internet no site Guichê Web (www.guicheweb.com.br). Mais informações pelo (17) 99734-3736.

Sobre as atrações

Na abertura do Ibirá Folia 2017, no dia 24 de fevereiro, Sexta-feira de Carnaval, terá apresentação da banda Batom na Cueca. O grupo Jammil e Uma Noites é responsável pela animação do sábado, dia 25. Já no domingo, dia 26, tem a alegria contagiante de Alexandre Peixe. Na segunda-feira, dia 27, quem promete fechar o Carnaval com muito axé music é o grupo A Zorra, uma banda que por onde passa deixa a sua marca. DJs animam os foliões antes e após os shows das bandas baianas.

Pontos de Venda

Em Rio Preto na Living Club (rua Saldanha Marinho, 3765); Equus do Riopreto Shopping; Quick´s Sport Wear no Shopping Cidade Norte. Em Potirendaba no Auto Posto e Conveniência MC. Em Catanduva na PlayTeck Express do Garden Shopping Catanduva. Já em Ibirá tem o escritório oficial da festa localizado na rua Ibirá, 732, Centro. Os convites podem ser comprados também pela internet no site Guichê Web (www.guicheweb.com.br). Mais informações pelo (17) 99734-3736.