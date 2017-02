Coluna Objetiva

Hoje é o dia de uma das assíduas leitoras de nosso Diário. A mestra Marlene Orlandi D’Avóglio, que completa hoje mais uma primavera ao lado de seu amado Armando Raphael D’Avóglio tem atenção redobrada de seus filhos Adriano, Vânia, Alessandra e Luciano, genros, noras e netos

‘PISANDO’ EM SOLO PARANAENSE

Gigio Mantovani estampa seu orgulho por pertencer ao mundo teatral, desde 1995, e das surpresas que esse universo o proporcionou até então. Desta vez, o diretor da peça “A Pisadeira” da Cia. Abayomi, ao lado das atrizes Esmeraldina Reis e Luana Zafani Ramos, foi surpreendido novamente ao serem convidados para o 26º Fringe – Festival de Teatro de Curitiba – que acontece de 29/03 a 09/04. Em suas palavras: “Quando se faz com amor, o universo conspira a favor”. Evoé!

Reprodução

#SELFIEDODIA

Na selfie ‘on the road’, Caroline Oliveira (a linda e queridíssima Caru) com o noivo Wagner Sales em um dos mais belos cartões postais da Austrália, a ponte Sea Cliff. Hoje, a coordenadora de comunicação interna da multinacional Leroy Merlin Brasil se encontra só, passando mais um aniversário do melhor jeito Caru: Viajando o mundo! Dos templos hindus da Malásia, a próxima parada será à tailandesa

Arquivo Pessoal

A mochileira assumida e sua amiga sueca no encontro com os guerreiros Maori de Te Puia prontos para o “Haka” e abaixo, o céu de Wellington – Nova Zelândia completando seus dias

Arquivo Pessoal

Amarildo Leite e Mara, das responsabilidades de sua loja Cacau Show à pausa relaxante em Juquehy em São Sebastião

Arquivo Pessoal

Toda ousadia extravagante do hairstylist Sidinei Boni captada em imagens de suas férias com amigos no Thermas de Lagoa Santa – GO

__________________________ NOTINHA

DIAS DE FLORA!

Entre hoje até quarta que vem, dia 08, acontece a 5ª edição da Expoflor em toda rede de supermercados Porecatu. Ao fazer suas compras, o aroma e beleza das ornamentais e demais plantas farão a graça de te dizer bom dia e convidar de imediato para um passeio entre os corredores da mostra que encanta até os mais insensíveis

AOS CAKE LOVERS…

A tarde de ontem para ‘Black River’ foi mais doce do que o habitual com a inauguração da 1ª filial Petit Cake. A unidade inaugurou fevereiro abrindo suas portas com a receptividade inigualável da chef votuporanguense Liara Souza e seu marido Juliano, além da presença de autoridades, convidados, imprensa e claro, os “petit cakers”. Porque coisa boa tem que ser igual os gremlins em contato com água… Proliferada! A próxima cidade que receberá, ainda em fevereiro, mais uma unidade das ‘taças sujas’ será Fernandópolis