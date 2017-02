Concurso público: inscrições começam hoje

As provas estão previstas para dia 19 de março em dois períodos, portanto, é possível se candidatar para cargos diferentes

Da Redação

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial Eletrônico do Município de ontem (1/2) o edital de concurso público para preenchimento de vagas destinadas para vários cargos da Administração. As inscrições já começam nesta quinta-feira (2/2) e seguem até o dia 19 de fevereiro.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de março em dois períodos, manhã e tarde, portanto, é possível se candidatar para cargos diferentes desde que os horários das provas não coincidam.

Candidatos com Ensino Fundamental incompleto podem se inscrever para as vagas de Direção Veicular (1) e Operador de Máquinas Pesadas (1). Já as pessoas com Ensino Médio completo podem se candidatar aos cargos de Inspetoria de Alunos (1), Administração Geral I (3), Fiscalização de Posturas (1), Agente de Combate às Endemias – Masculino (1) e Feminino (1).

Quem tem Ensino Superior completo em qualquer área pode concorrer ao cargo de Administração Geral II (3). Também foram abertas vagas para os cargos de Contabilidade Pública (4) – para quem tem superior completo em Ciências Contábeis e registro no CRC – e Biblioteconomia (1) – para graduados em Biblioteconomia e registro no CRB ou CFB.

Os salários variam de R$ 1.103,69 a R$ 2.741,09. “Ao todo foram publicadas 17 vagas, porém, se houver necessidade da Administração poderão ser convocados mais candidatos”, explicou o secretário de Administração, Miguel Maturana Filho.

Vale ressaltar que 5% das vagas são reservadas para portadores de necessidades especiais que deverão comprovar tal condição mediante Laudo Médico e outras especificações contidas no edital.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas somente pela Internet, por meio do site da Consesp, organizadora do concurso: www.consesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 19, R$ 23,50 ou R$ 25, a depender do nível de escolaridade do cargo pretendido.

As provas objetivas para os cargos de Agente de Combate às Endemias – Masculino e Feminino, Direção Veicular, Contabilidade Pública, Biblioteconomia e Administração Geral I serão aplicadas no período da manhã, com horário de início previsto para 9 horas.

Para os candidatos aos cargos de Fiscalização de Posturas, Operação de Máquinas Pesadas, Administração Geral II e Inspetoria de Alunos, as provas objetivas serão aplicadas às 14h30. Para alguns cargos haverá prova de títulos, prova prática, teste de aptidão física e avaliação psicológica, conforme previsto em edital.

O local das provas será definido posteriormente e divulgado em edital. Mais informações podem ser conferidas no edital disponível no site da Consesp (www.consesp.com.br) e também na página eletrônica da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), pelo item Cidadão – Concursos.

Serviço

Inscrições para concurso público da Prefeitura de Votuporanga

Prazo: 2 a 19 de fevereiro

Endereço eletrônico: www.consesp.com.br

Provas: 19 de março

Horários: 9h e 14h30

Mais informações no edital que está no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), pelo item Cidadão – Concursos