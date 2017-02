Contrabando: Polícia de Jales apreende caminhão de cigarros

(Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Estadual)

Abordagem foi feita na rodovia Euphly Jales, em Jales; Motorista foi encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul (SP).

Da Redação

Um caminhão-baú carregado com cigarros contrabandeados foi apreendido na noite desta quarta-feira (1º), na rodovia Euphly Jales, em Jales (SP), durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Estadual. Dois homens foram presos.

De acordo com informações da polícia, o motorista do caminhão alegou que transportava carne bovina para Nova Andradina (MS) e mostrou uma nota fiscal da carga. Quando a polícia pediu para o homem abrir o baú do caminhão, ele se recusou.

Após ser encaminhado para a Polícia Federal de Jales, a polícia constatou que a carga era de cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo a polícia, além do caminhão, um carro foi abordado e o casal que estava no veículo é suspeito de proteger a carga.

Todos foram levados até a polícia. A mulher prestou depoimento e foi liberada, já o motorista do carro e o caminhoneiro foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul (SP). A contagem dos cigarros ainda será feita pela Receita Federal.