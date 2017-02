Direitos Humanos: Semana da Não-Violência segue até 6.ª

Mariana Biork:-

Entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos, promove a Semana da Não-Violência. A intenção é mobilizar e conscientizar a população contra todos os tipos de violência e reforçar a importância de manter a sociedade em paz.

Com o tema “Ninguém pode tirar os seus Direitos Humanos”, a programação da terceira edição da ação inclui entrega de materiais informativos e outras ações. Durante a semana, serão trabalhados todos os tipos de violência como discriminação, agressões, bullyng, racismo, ameaças, violência psicológica ou sexual, entre outras.

“Será uma semana de muito trabalho para Secretaria. Faremos palestras nas escolas e entidades do município, panfletaremos carros no centro da cidade e outras atividades com o intuito de conscientizar a população de que não e deve pratica atos de violência. Ninguém tem o direito de tirar o direito de outras pessoas”, explicou o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, durante o lançamento da campanha.

A ação conta com o apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. “A Secretaria de Educação é peça fundamental da campanha, pois é de extrema importância trabalharmos o tema com nossas crianças, para que, quando elas presenciarem um caso de violência em suas casas, ela crie o hábito de denunciar. A participação do Conselho também tem um papel importante, pois temo dados estatísticos que mostram que vem crescendo o número de violência contra os negros na cidade.”

O secretário salientou que quando presenciar atos de violências, como ameaças, bullying, descriminação, racismo, agressão ou qualquer outro tipo de violência, tenha o hábito de denunciar. “Liguem nos direito humanos, façam sua denuncia no disque 100, vão à delegacia e registrem um boletim de ocorrência, para que essa prática de violência possa ter um fim em Votuporanga.”

Durante seu pronunciamento, o prefeito João Dado salientou que a importância da Secretaria de Direitos Humanos tem em eu mandato para a realização das diversas ações sociais no município. “É por isso que a ampliamos, criamos uma nova divisão, criamos um novo setor para os egressos do sistema prisional, ou seja, facilitamos estruturalmente de forma mais adequada e fortalecida, para que a Secretaria possa desenvolver ainda mais ações em nossa terá.”

Não-Violência

O dia da Não-Violência, lembrado em 30 de janeiro, foi proclamado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em homenagem a Mohandas K. Gandhi, cujo assassinato ocorreu nessa data, em 1948. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos direitos humanos.

André Takahashi