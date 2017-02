Janeiro: Dois casos de dengue e um de zika

Mariana Biork:-

O mosquito Aedes aegypti voltou a diminuir o ritmo de contágio em Votuporanga. Com a ajuda da população e as diversas ações realizadas na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga registrou apenas dois casos positivos de dengue e um de zika vírus em janeiro de 2017. O primeiro caso de zika do ano foi registrado na segunda semana de janeiro e o de dengue na última semana do mês.

O número está bem abaixo do registrado nos primeiros dias de 2016, quando, em apenas 15 dias, a Vigilância Epidemiológica já havia registrado 115 notificações e 16 casos positivos de dengue.

Apesar do número de casos ter diminuído consideravelmente no município, o combate ao mosquito continua, sendo de extrema importância, especialmente na estação mais quente e chuvosa do ano. É neste período em que a elevação das temperaturas cria condições favoráveis à proliferação do mosquito e, consequentemente, à disseminação de doenças, como a dengue, o zika vírus e a febre do chikungunya.

Mutirões

O município tem se empenhado para promover estratégias dos arboviroses. Começou em janeiro, o Mutirão “Todos Contra o Aedes”, uma ação do governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde.

As visitas e orientações ocorrem quinzenalmente aos sábados, e nas primeiras ações do ano já percorreram mais de 5 mil imóveis, entre casas, estabelecimentos e terrenos baldios.

Aproximadamente 100 funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, entre supervisores, agentes de saúde e de endemias estão empenhados nesta força-tarefa. O Mutirão será realizado até o mês de abril com a previsão de contemplar todos os bairros da cidade.

Encontro

Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde realiza um encontro para discutir e apresentar a “Situação Epidemiológica da Dengue, Febre Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela no município de Votuporanga”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O evento está marcado para ter início às 8h.

Os dados epidemiológicos serão exibidos pela secretária da saúde, Márcia Reina, com a presença do prefeito de Votuporanga, João Dado e demais líderes, representantes de instituições do município, convidados e imprensa.

O intuito do encontro é apresentar um panorama local das arboviroses (doenças causadas pelo Aedes Aegypti), bem como as ações desenvolvidas pelo poder público municipal para melhor eficiência das atividades realizadas para o combate ao Aedes. Neste primeiro mês de 2017, Votuporanga registrou, dois casos positivos de dengue e um de zika vírus. Não houve registros de chikungunya e de febre amarela.

Prevenção

O Aedes aegypti coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos e deixar garrafas com a boca para baixo. Todo o acúmulo de água é uma ameaça.

• Mantenha a caixa d’água bem fechada e coloque uma tela no ladrão;

• Lave toda a semana com escova e sabão os tanques que armazenam água;

• Remova tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas;

• Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta;

• Coloque o lixo em saco plástico e mantenha a lixeira bem fechada;

• Evite a formação de poças de água da chuva.