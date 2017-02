Febre Amarela: Votuporanga integra lista de cidades com recomendação de vacina

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Votuporanga está na lista de municípios onde a população deve se vacinar contra a febre amarela. A relação foi formulada pelo Ministério da Saúde, em decorrência do surto da doença no Brasil.

Desde o início do ano, os Estados notificaram ao Ministério da Saúde 568 casos suspeitos da doença em pelo menos 80 cidades. Do total de notificações, 430 permanecem em investigação, 107 foram confirmados e 31 descartados. Dos 113 óbitos notificados, 46 foram confirmados, 64 ainda são investigados e três foram descartados. A atualização das informações foi divulgada na última segunda-feira (30).

Vacinação

Todas as pessoas que vivem em locais com recomendação, como Votuporanga, devem tomar duas doses da vacina ao longo da vida. Também precisam se vacinar, neste momento, pessoas que vão viajar ou vivem nas regiões que estão registrando casos da doença. O Ministério da Saúde destaca que há doses suficientes para atender as regiões com recomendação de vacinação.

A vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses, idosos acima dos 60, gestantes, mulheres que amamentam, crianças de até 6 meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas.

Para crianças, uma dose aos 9 meses e outra, aos 4 anos. Para adultos, o intervalo entre as duas doses deve ser de 10 anos.