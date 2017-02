Fernandópolis: Segundo suspeito de participar de assassinato de comerciante é preso

Suspeito, de 20 anos, já estava sendo procurado e foi preso na rodovia; Comerciante foi morto na padaria onde trabalhava.

Depois de apreender um adolescente suspeito de participar da tentativa de roubo que terminou em assassinato dentro de uma padaria em Fernandópolis (SP), a polícia prendeu nesta quarta-feira (1º) um adulto, também suspeito desse crime.

De acordo com informações da polícia, o suspeito, de 20 anos, já estava sendo procurado e foi preso na rodovia Euclides da Cunha, entre as cidades de Fernandópolis (SP) e Meridiano (SP).

A Polícia Militar recebeu informações do carro que ele estava e fez a abordagem na rodovia. Ele foi levado para a Delegacia Seccional da cidade, onde irá prestar depoimento.

O caso

A vítima era Célio Buzato Júnior, de 52 anos. Ele era dono de uma padaria em Fernandópolis e foi morto a tiros na noite de segunda-feira (30), durante um assalto ao comércio. A câmera de segurança do comércio registrou o momento em que os criminosos entram no local e atiram na vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois ladrões armados invadiram o local, renderam um cliente e, logo em seguida, atiraram no comerciante, que caiu no chão. Célio morreu na hora. A polícia deteve um menor suspeito de ter participado do crime na noite desta terça-feira e agora busca o terceiro suspeito.