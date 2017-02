Gratuitos: Prefeitura prorroga inscrições dos cursos de informática

A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico prorrogou as inscrições para os cursos gratuitos de informática até esta sexta-feira (03/02). Do total de 96 vagas disponibilizadas, 30 delas ainda podem ser preenchidas, seja no módulo “Informática para iniciantes” ou “Informática para internet”.

As aulas serão oferecidas pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” e para efetuar a inscrição, o candidato deve apresentar cópias do RG e CPF, na sede do CTMO, das 8h às 16h30.

Podem participar jovens a partir dos 15 anos de idade. As aulas serão ministradas no Catis (Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social), situado no Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida” e as oito turmas iniciam as atividades neste mês. Cada uma das turmas terá dois encontros semanais.

O CTMO é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Assistência Social, e está localizado à avenida João Gonçalves Leite nº 4705 – Jardim Alvorada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3426-2600.

Catis

O Catis foi inaugurado em 2014. De lá para cá, 351 pessoas receberam certificados dos cursos gratuitos. A unidade conta com 15 computadores, servidor com rede e monitor, lousa digital, scanner, impressoras, TV de 32 polegadas, projetor multimídia, ar condicionado e aparelho de DVD.