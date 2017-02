Indicações: Vereadores pedem melhorias para a Vila Carvalho

MAÍRA PETRUZ:-

Há pouco menos de um ano, os moradores da Vila Carvalho foram contemplados com as tão sonhadas escrituras das casas, que há mais de décadas ficavam só nas promessas. A partir desse momento, o poder executivo ficou autorizado a realizar determinadas modificações e melhorias no local, o que, até o momento, continua sendo um pleito dos moradores.

Na última segunda-feira, após serem procurados por moradores daquele local, o vereador Chandelly e a vereadora Edinalva Azevedo, registraram indicações pedindo melhorias e mais atenção ao bairro.

No documento registrado por Chandelly, o edil solicita que o poder executivo providencie a realização de obras de pavimentação asfáltica na Vila Carvalho, evitando assim, transtornos de diversas ordens naquela localidade, bem como para dar melhor qualidade de vida aos seus moradores.

Em sua justificativa, ele afirma que tal medida permitirá a participação popular na gestão democrática da cidade, o que é um compromisso do novo governo.

A missionária, por sua vez, afirma que foi procurada por moradores da Vila Carvalho, que solicitaram a passagem de linha de transporte coletivo urbano naquela comunidade.

Para a vereadora, esse é um serviço essencial, principalmente, àqueles que vêm diariamente trabalhar nas empresas locais.

As duas indicações foram registradas na casa de leis e, posteriormente, encaminhadas ao executivo.