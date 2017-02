Ingresso Grátis: 50 Tons Mais Escuros – Cine Votuporanga lança promoção

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

O Cine Votuporanga lançou esta semana uma promoção para os fãs do casal Anastasia Steele e Christian Grey. Para ganhar um ingresso grátis para assistir ao lançamento de “50 Tons Mais Escuros”, basta reunir 20 amigos pagantes que o 21º convite sai “na faixa”. A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia R$10,00 (cabe lembrar que pra comprar meia tem de comprovar o benefício na bilheteria).

O filme estreia na próxima quinta-feira, dia 9, diariamente às 19h30 e 21h30. Sob direção de James Foley, com um elenco de peso (Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger e outros), a adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015) é garantia de emoções fortes. O casal proprietário do Cine Votuporanga, Cláudia e Cláudio Rossete, promete surpresas para quem for assistir. “Estamos planejando sorteios”.

O que esperar

A relação entre Anastasia Steele (Dakota) e Christian Grey (Jamie) tinha sido comprometida em Cinquenta Tons de Cinza, mas todos sabiam que a garota voltaria aos braços do bilionário, certo?

Porém, incomodada com os hábitos e atitudes de Grey, Ana decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário.

Mas Cinquenta Tons Mais Escuros promete aprofundar o lado sombrio do passado de Christian, investindo no tom de suspense. Nada de chicotes e cordas. Agora Grey investe em coraçõezinhos e flores.

Divulgado pela Universal Pictures Brasil, um comercial de Cinquenta Tons Mais Escuros mostra o milionário fazendo de tudo para reconquistar Anastasia. Porém, o “conto de fadas” promete ser atrapalhado pelo novo chefe da protagonista (Eric Johnson) e pelas ex-namoradas misteriosas de Grey – personagens de Kim Basinger e Bella Heathcote.

Programação do Cine Votuporanga até 08 de fevereiro

Moana – Diariamente às 18h30 – Cópia Dublada – 3D Digital

Minha Mãe É Uma Peça 2 – Diariamente às 20h30 – 2D Digital

Assassinos Creed – Diariamente às 22h – 3D Digital

Dia 09/02 Lançamento Mundial de Cinquenta Tons Mais Escuros – Diariamente às 19h30 e 21h30 – Ingressos à venda

Mais informações: (17) 3423-4740 – (17) 99623-2403 – (17) 98112-9931