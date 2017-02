Ponto de vista: A.C. de Camargo

A rivalidade entre cidades vizinhas não é novidade, pode-se dizer que existe desde sempre. Aqui na região são notórios os casos que envolvem Santa Fé do Sul x Jales e Votuporanga x Fernandópolis. E os entreveros não se restringem à troca de farpas entre pessoas, muitas vezes envolvem até mesmo autoridades. Antes mais do que agora.

Futebol

As disputas futebolísticas sempre se destacaram como o palco mais comum de incidentes envolvendo torcedores e até mesmo atletas, fora e dentro de campo. Nos chamados clássicos regionais sempre houve a necessidade de reforço de policiamento para evitar situações mais violentas.

Calmaria

De uns tempos para cá, porém, os incidentes se tornaram mais raros, as trocas de acusações, do tipo “minha cidade é melhor do que a sua”, diminuíram, mas o fogo, ditado pelas paixões, permaneceu sob cinzas e basta um acontecimento qualquer para que retorne.

Assim começou

Foi o que aconteceu a partir do discurso do vereador Ali Wanssa, de Votuporanga, na primeira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal. E a posição assumida pelo deputado federal Fausto Pinato sob alegada ação em defesa de sua cidade.

Urticaria

O fato motivador da celeuma criada a partir de então, foi a crítica feita da tribuna por Ali sobre a inexistência de hemocentro em Votuporanga. Ele se expressou valendo-se dessas palavras, não exatamente as mesmas, mas próximas disso: “Me dá urticária saber que Fernandópolis, uma cidade menor do que a nossa, tem hemocentro e nós não temos, forçando os votuporanguenses a se deslocarem para aquela cidade quando precisam doar sangue”.

Estopim

Foi o estopim aceso para dar início à troca de acusações. Pinato reagiu e teria telefonado ao prefeito João Dado e ao presidente da Câmara, Osmair Ferrari, cobrando explicações sobre o discurso do vereador Ali.

Reação imediata

O político votuporanguense não gostou e reagiu imediatamente e isso se deu na sessão da última segunda-feira da Câmara. Anteontem eu conversei, num encontro casual com Ali e este disse que parte importante do seu discurso não foi divulgada. Critiquei o fato de ele ter ligado ao prefeito e ao presidente da Câmara, dizendo que seu comportamento era de “mariquinhas”, que deveria ter ligado diretamente para mim a fim de passar a questão a limpo.

Independência

Ali disse a este colunista que é um político independente, que não deve obediência nem ao prefeito e nem ao presidente da Câmara. “Assumo o que falo, este é o meu jeito de ser”, afirmou. É, pelo jeito os velhos tempos estão de volta.

Coisa & Tal

Foi só um susto, ainda bem. O prefeito de Jales, Flávio Prandi Franco, o Flá, se envolveu em um acidente de trânsito na noite de terça-feira nas imediações da cidade de Cedral, quando retornava de viagem de serviço a São Paulo. Ele chocou seu veículo com a traseira de um caminhão. Flá nada sofreu, tanto assim que na manhã de ontem já estava a postos em seu gabinete. Anos atrás Jales perdeu seu prefeito, José Carlos Guisso, também em acidente de trânsito, na Rodovia Euclides da Cunha, próximo de sua cidade, isso em 2001. Guisso era muito popular, havia sido prefeito em mandato anterior, (1993/1996). Sua morte traumatizou a cidade e a região.

Entre aspas

De Luma de Oliveira sobre a prisão de seu ex-marido Eike Batista:

– Tirei forças de onde não tinha ao ver o meu ex-marido, o meu amigo, nessa situação. Preparei meus filhos para essa hora, que foi dilacerante.

Hoje na história

No dia 2 de fevereiro de 1946 era instalada a Assembleia Nacional Constituinte no país para a elaboração da Carta promulgada naquele mesmo ano. Em 1958 acidente aéreo vitimava todo o time do Manchester United. Em 1987 o deputado Ulysses Guimarães era eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, acumulando com os cargos de presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados. Em 2001 o Brasil adotava a convenção mundial proibindo várias formas de trabalho infantil. Em Votuporanga, em 1940, era criada a Zona Distrital, primeiro passo para a emancipação político administrativo da cidade. Em 1978 era fundada a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes.