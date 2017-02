Prefeito busca melhorias para esporte local

Em viagem a São Paulo, o prefeito de Votuporanga João Dado realiza diversas reuniões ao longo da última segunda-feira buscando apoio e recursos para colocar em prática propostas da sua gestão. Entre eles, está o projeto “Geração Esporte”, um dos compromissos de campanha de Dado e que tem como meta proporcionar acesso gratuito e de qualidade às atividades físicas com foco na formação de atletas desde seus primeiros anos.

Acompanhado do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, Dado apresentou ao secretário adjunto de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado, Silvio Garcia Junior a estrutura oferecida em Votuporanga e a importância da melhoria das praças esportivas para que o município possa sediar com sucesso grandes competições, como os Jogos Regionais do Idoso – Jori e os Jogos Regionais do Interior, os dois previstos para acontecerem na cidade nos próximos 18 meses. Foi apresentado o projeto de reforma e adequação de onze praças esportivas espalhadas pela cidade e também para implantação de novas academias a céu aberto.

“Nossa cidade, tradicionalmente, é palco de grandes eventos do esporte e temos centenas de bons atletas e professores. Além disso, a comunidade é bastante envolvida com a prática de atividades físicas. Vamos trabalhar para que nossa estrutura melhore ainda mais com a criação de novas academias ao ar livre e adequação das praças esportivas para atender toda a população com qualidade”, destaca o prefeito.

Com o assessor de marketing da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude foi protocolado o projeto para análise do Governo do Estado da implantação do Centro de Formação Esportiva em Natação. O documento fazia-se necessário para formalizar a parceria e agendar a assinatura do convênio entre Prefeitura e Estado.