Prefeito de Jales sofre acidente

Ao retornar de compromissos ontem, dia 31, em São Paulo, na Secretaria de Habitação do Estado, o veículo Vectra de placa DBS1464, dirigido pelo próprio prefeito municipal, Flávio Prandi Franco, colidiu com a traseira de um caminhão na rodovia Washington Luís (SP310), nas imediações da cidade de Cedral. O acidente ocorreu por volta das 21:30. O prefeito sofreu leves escoriações e passa bem. Segundo Flá, as luzes traseiras do caminhão não estavam funcionando adequadamente . Apesar de acionar o socorro, o motorista do caminhão não permaneceu no local para prestar mais esclarecimentos. Flá foi atendido pelo Hospital Padre Albino, de Catanduva em procedimento de rotina, já se encontra em Jales, dando expediente na Prefeitura.

Condenada por tramar morte do pai

A estudante Letícia Ayumi Rodrigues Kudo, 22, foi condenada a 9 anos, seis meses e dez dias de prisão por ter planejado o assalto ao próprio pai, crime ocorrido no domingo de Páscoa do ano passado, em Guararapes (a 31 km de Araçatuba). A sentença foi proferida na terça-feira (31) pelo juiz da 2ª Vara de Guararapes, Mateus Moreira Siketo. A mesma pena foi aplicada aos três acusados de invadir a casa do comerciante: Carlos Eduardo Rocha Dias, Rafael Henrique da Costa e Vitor Diniz Araújo, que já cumpria pena em uma penitenciária de Bauru e estava em saída temporária quando participou do assalto. Anderson Guanais Stringhetta, que, segundo a denúncia do Ministério Público, levou os assaltantes até a casa da vítima, foi condenado a oito anos e dois meses de prisão. A Justiça absolveu Luis Gustavo Silva Yoshimoto, ex-funcionário do pai de Letícia e amigo da estudante. Ele teria apresentado a jovem aos assaltantes e era o único que respondia processo livre. Os condenados não poderão recorrer em liberdade.

Assassinos de idosos são presos

O delegado titular de Polícia Civil de Olímpia, Marcelo Puppo de Paula, confirmou à imprensa, na manhã de ontem (1º), que foram presos na cidade de Milagres, na Bahia, os principais acusados de assassinar um casal de idosos, no último dia 13. Milton Itavo Neto, de 45 anos, e seu filho, um adolescente de 13 anos, teriam assassinado com golpes de faca, o casal Antonio Irani e Therezinha Leite, para furtar valores que estavam dentro de uma cômoda. O delegado disse que “através de um trabalho investigativo feito pela Polícia Civil de Olímpia, ficamos sabendo que ambos estavam em Milagres, na Bahia. Assim encaminhamos todo o expediente referente à ordem de prisão para aquela localidade”, disse o delegado ao Diário daquela cidade.